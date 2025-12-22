المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب زيمبابوي يعلق على تبديل إمام عاشور.. ويتوقع وصول مصر لنهائي أمم أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:39 م 23/12/2025
مدرب زيمبابوي

ماريو مارينكا - مدرب زيمبابوي

كشف ماريو مارينكا، مدرب زيمبابوي، عن صعوبة مواجهة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرا إلى أن منتخب مصر سيصل إلى المباراة النهائية.

وقال مارينكا في تصريحات عبر قناة النهار: "تغيير إمام عاشور المبكر في مباراة مصر؟ هذا جزء من التدريب الفني وكنا نتوقع طريقة لعب مختلفة، وكنا نرى أن مصر تلعب بشكل مختلف".

وأضاف: "مدرب المنتخب المصري كان رائعًا وأدار المباراة بشكل عظيم، وحاولنا مواجهة كل ذلك لكن اللاعبين الجيدين مثل محمد صلاح صنعوا الفارق في الدقائق الأخيرة".

أما عن المتأهل للدور النهائي.. قال: "ربما تكون هناك فرصة لبعض المنتخبات ومصر ربما تكون في النهائي، وفي هذه اللحظات مصر وجنوب أفريقيا لهم الفرص الأكبر للتأهل لدور الـ16 بسبب فوزهم في المباراة الأولى".

وواصل مدرب زيمبابوي: "مباراة مصر كانت عصيبة وكنت أتوقع أن مصر ستكون على قدر كبير من المهارة".

وتابع: "كان لدينا خطة وفي معظم الأحيان كانت تنجح لكن أخر 30 دقيقة مصر أظهرت الكثير من المهارات المبهرة وقرر اللاعبون استغلال كل الفرص المتاحة وحققوا الفوز وخططنا لتفادي ذلك ولكن لم ننجح".

قبل أن ينهي: ""كنا نلعب مباراة عادلة وجيدة ضد مصر وكنا مستائين من هذه الهزيمة لك هذه كرة القدم التي تلعب على مدار الـ 90 دقيقة، ولا بد أن نبذل قصارى جهدنا على أي حال، ولدينا حظ سيء بسبب بعض الإصابات التي لم تهيئ لنا الفرصة لتحقيق المزيد".

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر زيمبابوي إمام عاشور كأس الأمم الأفريقية 2025 ماريو مارينكا

