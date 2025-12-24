يشهد اليوم الأربعاء العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم، وتحديدًا في آسيا وأفريقيا.
وتُختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، بإقامة 4 مباريات في مواعيد مختلفة.
بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية
جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025
وستكون بداية مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم، في الثانية والنصف عصرًا، حيث يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا بيساو، فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره السودان في الخامسة مساءً.
وفي السابعة والنصف مساءً، يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره موزمبيق، على أن تكون ختام مباريات البطولة الأفريقية اليوم بمباراة تجمع منتخب الكاميرون أمام الجابون في العاشرة مساءً.
وتُقام أيضًا 3 مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية، حيث تظهر فرق، إنبي، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب، بجانب عدة مواجهات قوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:
كأس الأمم الأفريقية:
الثانية والنصف عصرًا - بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية - beIN Sports HD1 MAX
الخامسة مساءً - الجزائر أمام السودان - beIN Sports HD1 MAX
السابعة والنصف مساءً - كوت ديفوار أمام موزمبيق - beIN Sports HD1 MAX
العاشرة مساءً - الكاميرون أمام الجابون - beIN Sports HD1 MAX
كأس عاصمة مصر:
الخامسة مساءً - فاركو أمام إنبي - ON Sports HD2
الخامسة مساءً - كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري - ON Sports HD1
الثامنة مساءً - المقاولون العرب أمام طلائع الجيش - ON Sports HD1
دوري أبطال آسيا 2:
السادسة مساءً - الوصل الإماراتي أمام الوحدات الأردني - beIN Sports HD3
السادسة مساءً - المحرق البحريني أمام الاستقلال الإيراني - beIN Sports HD2
السادسة مساءً - النصر السعودي أمام الزوراء العراقي - beIN Sports HD1
مركز مباريات اليوم في يلا كورة