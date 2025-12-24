يشهد اليوم الأربعاء العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم، وتحديدًا في آسيا وأفريقيا.

وتُختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، بإقامة 4 مباريات في مواعيد مختلفة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

وستكون بداية مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم، في الثانية والنصف عصرًا، حيث يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا بيساو، فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره السودان في الخامسة مساءً.

وفي السابعة والنصف مساءً، يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره موزمبيق، على أن تكون ختام مباريات البطولة الأفريقية اليوم بمباراة تجمع منتخب الكاميرون أمام الجابون في العاشرة مساءً.

وتُقام أيضًا 3 مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية، حيث تظهر فرق، إنبي، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب، بجانب عدة مواجهات قوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الأفريقية:

الثانية والنصف عصرًا - بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية - beIN Sports HD1 MAX

الخامسة مساءً - الجزائر أمام السودان - beIN Sports HD1 MAX

السابعة والنصف مساءً - كوت ديفوار أمام موزمبيق - beIN Sports HD1 MAX

العاشرة مساءً - الكاميرون أمام الجابون - beIN Sports HD1 MAX

كأس عاصمة مصر:

الخامسة مساءً - فاركو أمام إنبي - ON Sports HD2

الخامسة مساءً - كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري - ON Sports HD1

الثامنة مساءً - المقاولون العرب أمام طلائع الجيش - ON Sports HD1

دوري أبطال آسيا 2:

السادسة مساءً - الوصل الإماراتي أمام الوحدات الأردني - beIN Sports HD3

السادسة مساءً - المحرق البحريني أمام الاستقلال الإيراني - beIN Sports HD2

السادسة مساءً - النصر السعودي أمام الزوراء العراقي - beIN Sports HD1

