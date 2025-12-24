المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

مباريات اليوم.. ظهور كوت ديفوار في كأس أفريقيا.. ورونالدو أمام عماد النحاس

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:49 ص 24/12/2025
النحاس - رونالدو

عماد النحاس وكريستيانو رونالدو

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم، وتحديدًا في آسيا وأفريقيا.

وتُختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، بإقامة 4 مباريات في مواعيد مختلفة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

وستكون بداية مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم، في الثانية والنصف عصرًا، حيث يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا بيساو، فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره السودان في الخامسة مساءً.

وفي السابعة والنصف مساءً، يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره موزمبيق، على أن تكون ختام مباريات البطولة الأفريقية اليوم بمباراة تجمع منتخب الكاميرون أمام الجابون في العاشرة مساءً.

وتُقام أيضًا 3 مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية، حيث تظهر فرق، إنبي، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب، بجانب عدة مواجهات قوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الأفريقية:

الثانية والنصف عصرًا - بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية - beIN Sports HD1 MAX

الخامسة مساءً - الجزائر أمام السودان - beIN Sports HD1 MAX

السابعة والنصف مساءً - كوت ديفوار أمام موزمبيق - beIN Sports HD1 MAX

العاشرة مساءً - الكاميرون أمام الجابون - beIN Sports HD1 MAX

كأس عاصمة مصر:

الخامسة مساءً - فاركو أمام إنبي - ON Sports HD2

الخامسة مساءً - كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري - ON Sports HD1

الثامنة مساءً - المقاولون العرب أمام طلائع الجيش - ON Sports HD1

دوري أبطال آسيا 2:

السادسة مساءً - الوصل الإماراتي أمام الوحدات الأردني - beIN Sports HD3

السادسة مساءً - المحرق البحريني أمام الاستقلال الإيراني - beIN Sports HD2

السادسة مساءً - النصر السعودي أمام الزوراء العراقي - beIN Sports HD1

مركز مباريات اليوم في يلا كورة

مباراة بوركينا فاسو القادمة
كأس الأمم الأفريقية كريستيانو رونالدو عماد النحاس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

