مبيومو: متحمس لمشاركتي الأولى في كأس أمم أفريقيا.. ولا أشعر بالضغوط

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:32 ص 24/12/2025
مبيومو

مبيومو

أعرب بريان مبيومو لاعب منتخب الكاميرون، عن سعادته قبل مشاركته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مع منتخب "الأسود".

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الجابون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة برفقة منتخبات الجابون، كوت ديفوار وموزمبيق.

تصريحات مبيومو

وقال مبيومو في تصريحات لموقع "كاف": "أنا متحمس للغاية، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة لفترة طويلة، وأنا سعيد جداً لكوني جزءاً من الفريق هنا في المغرب".

وأضاف: "إنه مصدر فخر لجميع الأفارقة، في عائلتي لطالما تابعنا بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيكون شرفاً عظيماً لهم أن يروني ألعب فيها الآن، إنها بطولة مميزة للغاية للمشاركة فيها".

وتابع: "بالنسبة لي لا يوجد أي ضغط، أينما لعبت كنت أرغب دائمًا في الفوز، الكاميرون لها تاريخ عظيم في كأس الأمم الأفريقية مع العديد من النجاحات، وسنحاول تمثيل البلاد بشكل جيد".

وأتم مبيومو تصريحاته: "مثل أي شخص آخر يتوقع مني أن أحدث فرقاً من خلال صوتي، ومراوغاتي، وكل ما يمكنني تقديمه لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج، هذا ما نسعى إليه".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الكاميرون القادمة
الكاميرون مبيومو كأس أمم أفريقيا 2025

