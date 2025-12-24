المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

كيسيه: جاهزون للدفاع عن لقب أمم أفريقيا.. والجميع يسعى لهزيمتنا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:42 ص 24/12/2025
فرانك كيسيه

فرانك كيسيه

أكد فرانك كيسيه لاعب منتخب كوت ديفوار، أن منتخب بلاده جاهز للدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة تسعى لهزيمة منتخب "الأفيال".

ويبدأ منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة بجانب منتخبات الكاميرون، موزمبيق والجابون.

تصريحات فرانك كيسيه

وقال كيسيه في حوار أجراه مع موقع "كاف": "نحن فريق يسعى الجميع لهزيمته، وهذا يضع ضغطاً إضافياً لا محالة، لكننا أخذنا ذلك في الحسبان منذ بداية استعداداتنا، نحن ندرك ما يمثله هذا الأمر، وقد عملنا بجد لنكون جاهزين لتحمل هذه المسؤولية".

وأضاف: "لقد عملنا على كل جانب فنياً وذهنياً وبدنياً، كان الهدف هو أن نكون جاهزين ليس فقط على أرض الملعب بل وخارجها أيضاً، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، تُعدّ الإدارة الذهنية وتماسك الفريق بنفس أهمية العمل التكتيكي".

وواصل: "نكنّ احتراماً كبيراً لموزمبيق، إنهم فريق قوي يلعب بشجاعة، لكننا نعرف أيضاً ما نريد تحقيقه، كرة القدم تعتمد على اقتناص الفرص وتسجيل الأهداف عند ظهورها، نريد فرض أسلوب لعبنا مع الحفاظ على الانضباط".

وأتم لاعب كوت ديفوار: "نعلم أن جماهير كوت ديفوار يتوقعون منا الكثير، من جانبنا نؤكد لهم أمراً واحداً: الفريق جاهز، ومركز، وعازم على الدفاع عن هذا اللقب، سنبذل قصارى جهدنا منذ المباراة الأولى".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة كوت ديفوار القادمة
كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا 2025 كيسيه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg