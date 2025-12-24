أكد فرانك كيسيه لاعب منتخب كوت ديفوار، أن منتخب بلاده جاهز للدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة تسعى لهزيمة منتخب "الأفيال".

ويبدأ منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة بجانب منتخبات الكاميرون، موزمبيق والجابون.

تصريحات فرانك كيسيه

وقال كيسيه في حوار أجراه مع موقع "كاف": "نحن فريق يسعى الجميع لهزيمته، وهذا يضع ضغطاً إضافياً لا محالة، لكننا أخذنا ذلك في الحسبان منذ بداية استعداداتنا، نحن ندرك ما يمثله هذا الأمر، وقد عملنا بجد لنكون جاهزين لتحمل هذه المسؤولية".

وأضاف: "لقد عملنا على كل جانب فنياً وذهنياً وبدنياً، كان الهدف هو أن نكون جاهزين ليس فقط على أرض الملعب بل وخارجها أيضاً، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، تُعدّ الإدارة الذهنية وتماسك الفريق بنفس أهمية العمل التكتيكي".

وواصل: "نكنّ احتراماً كبيراً لموزمبيق، إنهم فريق قوي يلعب بشجاعة، لكننا نعرف أيضاً ما نريد تحقيقه، كرة القدم تعتمد على اقتناص الفرص وتسجيل الأهداف عند ظهورها، نريد فرض أسلوب لعبنا مع الحفاظ على الانضباط".

وأتم لاعب كوت ديفوار: "نعلم أن جماهير كوت ديفوار يتوقعون منا الكثير، من جانبنا نؤكد لهم أمراً واحداً: الفريق جاهز، ومركز، وعازم على الدفاع عن هذا اللقب، سنبذل قصارى جهدنا منذ المباراة الأولى".

