كلام فى الكورة
أوبري موديبا.. ساعي البريد الذي يتحدى محمد صلاح في أمم أفريقيا

إبراهيم علي

11:12 ص 24/12/2025
أوبري موديبا

أوبري موديبا

يستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1).

بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

أوبري موديبا.. ساعي البريد الذي يتحدى محمد صلاح

خلال لقاء منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، سيكون هناك تحدياً فردياً خاصاً على الجبهة اليمنى من الملعب، بين الثنائي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وأوبري موديبا الظهير الأيسر لمنتخب جنوب أفريقيا.

ويواجه مدافع ماميلودي صنداونز مهمة صعبة، إذ يُتوقع منه التصدي لأعظم جناح في تاريخ أفريقيا، على حسب وصف صحيفة "thesouthafrican" الجنوب أفريقية.

كما سيحتاج موديبا إلى ضبط انضباطه بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الفوز على أنجولا، وفي حالة حصوله على إنذار في مواجهة مصر، سيغيب عن لقاء الجولة الثالثة أمام زيمبابوي.

هل يمتلك أوبراي موديبا الخبرة اللازمة لإيقاف صلاح؟

قالت الصحيفة الجنوب أفريقية، إن موديبا أظهر سابقًا قدرته على التألق في اللحظات الحاسمة، فمع أكثر من 38 مباراة دولية وميدالية برونزية في كأس الأمم الأفريقية 2023، يُعدّ ركيزة أساسية في تشكيلة هوجو بروس.

وشارك موديبا أساسيًا في جميع مباريات البطولة الأخيرة، حيث لعب جميع المباريات السبع، وقدّم منتخب جنوب أفريقيا أداءً دفاعيًا قويًا، بما في ذلك أربع مباريات متتالية بشباك نظيفة.

وأشارت الصحيفة الجنوب أفريقية، إلى أن اللاعب الملقب بـ"ساعي البريد" لقدرته على إيصال الكرة دائمًا، سبق له أن تألق أمام لاعبين بارزين مثل المغربي أشرف حكيمي، والنيجيري موسيس سيمون، ولاعب الكونغو الديمقراطية ثيو بونجوندا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025

