مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

تصنيف فيفا.. منتخب تونس يصعد مركزين بعد الفوز على أوغندا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:07 م 24/12/2025
منتخب تونس

منتخب تونس

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الانتصار، بدأ المنتخب التونسي مشواره القاري بقوة في مجموعة صعبة تضم إلى جانبه منتخبات نيجيريا وتنزانيا، مؤكداً قدرته على المنافسة منذ الجولة الأولى.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي حقق بدوره الفوز على تنزانيا بهدفين مقابل هدف.

منتخب تونس يصعد مركزين بعد الفوز على أوغندا

لم يجد المنتخب التونسي صعوبة في الفوز على أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025، في مباراة جمعت بين المصنف رقم 41 و85 عالماً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي تم إصدارة قبل عدة أيضاً.

وبحسب آلية احتساب النقاط في تصنيف فيفا، حصد منتخب تونس 10.90 نقطة بالفوز على أوغندا.

وكان منتخب تونس مهددًا بخسارة عدد كبير من النقاط إذا تعثر ضد أوغندا، في ظل فارق المركزين الكبير بينهما في تصنيف فيفا، الصادر يوم الإثنين 22 ديسمبر.

وبعد الانتصار على أوغندا، أصبح إجمالي عدد نقاط منتخب تونس (1,505.76) نقطة، ليضمن صعوده مركزين في تصنيف فيفا حتى الآن من المركز الـ41 إلى المركز 39.

طالع تصنيف فيفا قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا من هنا

ومن المقرر أن يتم إصدار التحديث الجديد لتصنيف المنتخبات من "فيفا" يوم 19 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يستعد لملاقاة المنتخب النيجيري، في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة تونس القادمة
تونس أوغندا كأس أمم أفريقيا 2025

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

