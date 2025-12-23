حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الانتصار، بدأ المنتخب التونسي مشواره القاري بقوة في مجموعة صعبة تضم إلى جانبه منتخبات نيجيريا وتنزانيا، مؤكداً قدرته على المنافسة منذ الجولة الأولى.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي حقق بدوره الفوز على تنزانيا بهدفين مقابل هدف.

منتخب تونس يصعد مركزين بعد الفوز على أوغندا

لم يجد المنتخب التونسي صعوبة في الفوز على أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025، في مباراة جمعت بين المصنف رقم 41 و85 عالماً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي تم إصدارة قبل عدة أيضاً.

وبحسب آلية احتساب النقاط في تصنيف فيفا، حصد منتخب تونس 10.90 نقطة بالفوز على أوغندا.

وكان منتخب تونس مهددًا بخسارة عدد كبير من النقاط إذا تعثر ضد أوغندا، في ظل فارق المركزين الكبير بينهما في تصنيف فيفا، الصادر يوم الإثنين 22 ديسمبر.

وبعد الانتصار على أوغندا، أصبح إجمالي عدد نقاط منتخب تونس (1,505.76) نقطة، ليضمن صعوده مركزين في تصنيف فيفا حتى الآن من المركز الـ41 إلى المركز 39.

ومن المقرر أن يتم إصدار التحديث الجديد لتصنيف المنتخبات من "فيفا" يوم 19 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يستعد لملاقاة المنتخب النيجيري، في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل.

