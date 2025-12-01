كأس أمم أفريقيا 2025.. 6 حقائق قبل مواجهة المغرب ومالي

يستعد منتخب المغرب (المستضيف) لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يواجه منتخب مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره المالي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب المغرب حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب جزر القمر بنتيجة (2-0)، بينما تعادل منتخب مالي مع نظيره الزامبي بنتيجة (1-1).

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، العديد من الحقائق قبل مواجهة المغرب ومالي، والتي جاءت كالتالي:

- سيكون هذا ثاني لقاء بين منتخب المغرب ومالي في نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد مواجهتهما السابقة في نصف نهائي نسخة 2004.

- كان المنتخب المغربي قد فاز في تلك المباراة بنتيجة 4–0 في تونس، حيث سجل يوسف المختاري هدفين، فيما أحرز كل من يوسف حاجي ونبيل باها هدفًا لكل منهما.

- لا تزال تلك النتيجة تُعد أكبر فوز مشترك للمغرب في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، كما تمثل في الوقت ذاته أثقل هزيمة مشتركة لمنتخب مالي في النهائيات، وقد شارك وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الحالي، في تلك المباراة أساسيًا مع أسود الأطلس.

- بشكل عام، التقى المنتخبان 20 مرة، فاز المغرب في 9 مباريات، مقابل 6 انتصارات لمالي، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

- سجل المغرب أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين، عندما انتصر 6–0 في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي أُقيمت في الرباط يوم 1 سبتمبر 2017.

- على مستوى جميع اللقاءات، سجل المغرب 36 هدفًا مقابل 14 هدفًا لمالي، ولم يخسر في آخر 3 مباريات أمامه (فوزان وتعادل)، مع الحفاظ على شباكه نظيفة في جميع تلك المباريات.

- كان آخر انتصار لمنتخب مالي على المغرب بنتيجة 1–0 في مباراة ودية أُقيمت يوم 28 مايو 2006.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025