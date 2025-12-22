المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

السبب وراء ارتفاع الحضور الجماهيري في مباراة مصر وزيمبابوي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

12:46 م 24/12/2025
مصر

منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية خارجية عن السبب وراء ارتفاع نسبة الحضور الجماهيري في مباراة مصر أمام زيمبابوي، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية: "منظمو كأس الأمم الإفريقية 2025 اتخذوا قرارًا لافتًا خلال مباراة مصر وزيمبابوي، ففي ملعب أغادير الكبير، الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج، لم يتجاوز عدد الحضور بضع مئات عند انطلاق المباراة، لكنها انتهت والملعب ممتلئٌ عن آخره، والسبب هو فتح أبواب الملعب، مما سمح بدخول الجماهير مجانًا".

وأشار التقرير إلى أن الكثيرين استغلوا تلك الفرصة، لمشاهدة المباراة من أرض الملعب، ليبلغ عدد الحضور في المدرجات عند صافرة النهاية نحو 30 ألف متفرج".

وأضافت الصحيفة: "لعبت مالي وزامبيا أمام مدرجات شبه خالية، وهي أزمة متكررة لمنظمي كأس الأمم الإفريقية، حيث تُقام العديد من المباريات خلال النهار، لكن عندما كاد الأمر أن يتكرر في مباراة مصر وزيمبابوي، فُتحت أبواب الملعب على مصراعيها، وتدفق عشرات الآلاف من المشجعين إلى الملعب، وشاهدوا محمد صلاح يُسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع".

وأوضح التقرير أن هذا الإجراء لاقى استحسانًا عامًا، لكنه، بحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية يثير تساؤلات أيضًا، فهو يمنع إقامة المباريات في ملاعب خالية، لكنه قد يدفع المشجعين الذين دفعوا ثمن تذاكرهم إلى التذمر أو التطلع إلى دخول مجاني للمباريات القادمة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس الإثنين، على ملعب أدرار، في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية

