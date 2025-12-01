المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
نجم ريال مدريد يشجع "منافس مصر" في كأس أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

01:07 م 24/12/2025
كامافينجا

إدواردو كامافينجا

أعلن إدواردو كامافينجا، نجم نادي ريال مدريد الإسباني دعمه لمنتخب أنجولا، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وقال إدواردو كامافينجا في تصريح نقلتها شبكة ديلي سبورتس: "أشجع منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية.. لقد تابعت النسخة السابقة من تلك البطولة، ولعبنا بشكل جيد، وأعتقد أن لدينا فرصة هذا العام".

ووُلد كامافينجا في نوفمبر 2002 بمنطقة ميكونجي في مقاطعة كابيندا على الساحل الغربي لأنجولا، وبعد عام واحد فقط، انتقل مع عائلته إلى فرنسا، حيث بدأ مسيرته الكروية.

واستغل لاعب خط وسط منتخب فرنسا عطلة الشتاء لزيارة أنجولا، بموافقة نادي ريال مدريد، حيث قام بزيارة مأوى للأطفال المشردين لإدخال البهجة على قلوبهم.

وتفاعل كامافينجا مع العديد من الأطفال في المأوى، قبل أن يشاركهم مباراة كرة قدم على أرضية عشبية صناعية، حيث ظهر مستمتعًا باللعب معهم.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ افتتح مشواره بمواجهة جنوب أفريقيا، على أن يواجه منتخبي زيمبابوي، ومصر، في الجولتين المقبلتين.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تغلب على نظيره أنجولا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الإثنين، فيما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بنفس النتيجة، وذلك لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة أنجـــــولا القادمة
ريال مدريد منتخب مصر منتخب أنجولا

