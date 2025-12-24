تقارير: الرجاء يعطل صفقة انتقال بلعمري للأهلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تدخل إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي لتعطيل صفقة انتقال يوسف بلعمري، لاعب الفريق إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اسم يوسف بلعمري قد ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في الشتاء المقبل، حسب تقارير صحفية مغربية، في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم ذلك المركز.

وأوضحت صحيفة الصباح المغربية أنه على الرغم من توصل بلعمري إلى اتفاق كامل مع النادي الأهلي حول بنود عقده الشخصي، إلا أن إدارة الرجاء اختارت التريث وعدم السماح له بمغادرة الفريق في الوقت الراهن، في انتظار ترتيب أوضاعها قبل الحسم النهائي في الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرجاء رفضت السماح لبلعمري بالسفر إلى القاهرة من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع الأهلي، إذ تشترط أولًا التعاقد مع بديل في مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تفاديًا لأي فراغ قد يؤثر على توازن الفريق في المنتصف الثاني من الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة في الوقت نفسه أن إدارة الرجاء أصبحت مقتنعة بفكرة انتقال اللاعب، خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده الذي يمتد إلى شهر يونيو المقبل فقط، ويسعى النادي لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من الصفقة، بعدما وصلت قيمة انتقال اللاعب حوالي 600 ألف دولار.

وأتمت الصحيفة: "يبقى الحسم النهائي للصفقة مرتبطًا بقدرة الرجاء على تأمين بديل مناسب في مركز الظهير الأيسر، قبل منح الضوء الأخضر لبلعمري لبدء فصل جديد في مسيرته الاحترافية مع الأهلي".

يُذكر أن تقارير صحفية مغربية كانت قد أشارت إلى انضمام يوسف بلعمري إلى معسكر منتخب المغرب، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد إصابة المدافع، رومان غانم سايس.

