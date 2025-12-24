معروف يشهر أول بطاقة حمراء في كأس الأمم الأفريقية 2025

أشهر محمد معروف، الحكم المصري أول بطاقة حمراء مباشرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، وذلك خلال إدارته لمباراة بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية.

ويواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا الاستوائية مساء اليوم، الأربعاء، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومع أول خمس دقائق في بداية الشوط الثاني، أشهر محمد معروف البطاقة الصفراء لباسيليو ندونج، لاعب غينيا الاستوائية، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لاستدعاء حكم الساحة لمراجعة حالة التدخل القوي.

ولم يستمر معروف كثيرًا أمام شاشة تقنية الفيديو، حيث عاد إلى أرضية الملعب، وأعلن إلغاء البطاقة الصفراء لباسيليو ندونج، ثم أشهر الحمراء المباشرة، ليعلن بذلك عن أول طرد في النسخة الـ 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبي الجزائر والسودان، اللذان يلتقيان اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الأولى.

