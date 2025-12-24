المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

1 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

معروف يشهر أول بطاقة حمراء في كأس الأمم الأفريقية 2025

رائد سمير

كتب - رائد سمير

03:54 م 24/12/2025
محمد معروف

الحكم المصري محمد معروف

أشهر محمد معروف، الحكم المصري أول بطاقة حمراء مباشرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، وذلك خلال إدارته لمباراة بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية.

ويواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا الاستوائية مساء اليوم، الأربعاء، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومع أول خمس دقائق في بداية الشوط الثاني، أشهر محمد معروف البطاقة الصفراء لباسيليو ندونج، لاعب غينيا الاستوائية، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لاستدعاء حكم الساحة لمراجعة حالة التدخل القوي.

ولم يستمر معروف كثيرًا أمام شاشة تقنية الفيديو، حيث عاد إلى أرضية الملعب، وأعلن إلغاء البطاقة الصفراء لباسيليو ندونج، ثم أشهر الحمراء المباشرة، ليعلن بذلك عن أول طرد في النسخة الـ 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبي الجزائر والسودان، اللذان يلتقيان اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الأولى.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة بوركينا فاسو القادمة
محمد معروف منتخب غينيا الاستوائية منتخب بوركينا فاسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg