حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-1 ضد منتخب غينيا الاستوائية في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبادر منتخب غينيا الاستوائية بالتسجيل في الدقيقة 85 عن طريق مارفين بالارويلو، قبل أن يتعادل منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 90+5 عن طريق جورجي مينونجو، ثم أحرز المنتخب البوركيني الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 عن طريق إدموند فيصل تابسوبا.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخب بوركينا فاسو على أول 3 نقاط له في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يحتل بها صدارة مجموعته، التي تضم منتخبي الجزائر، والسودان، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط.

ولم تكن هذه الثنائية الوحيدة في +90 التي تسجل في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية إذ سجلت 4 أهداف في الوقت القاتل قبل هذه المواجهة كالتالي:

1- مباراة زامبيا ومالي.. زامبيا سجلت هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق باستون داكا.

2- مباراة مصر وزيمبابوي.. مصر سجلت الهدف الثاني لها في المباراة عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 90+1.

3- مباراة السنغال وبوتسوانا.. السنغال سجلت الهدف الثالث في الدقيقة 90 عن طريق شريف ندياي.

4- مباراة تونس وأوغندا.. أوغندا سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 90+2 عن طريق دينيس أوميدي.

5- مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.. بوركينا فاسو سجلت هدفين في الدقيقة 90+5 و90+8 عن طريق جورجي مينجو وإدموند فيصل تابسوبا على الترتيب.