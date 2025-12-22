المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

الوقت القاتل.. هدية صلاح ضمن 6 أهداف في +90 بأمم أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:58 م 24/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - قائد منتخب مصر

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-1 ضد منتخب غينيا الاستوائية في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبادر منتخب غينيا الاستوائية بالتسجيل في الدقيقة 85 عن طريق مارفين بالارويلو، قبل أن يتعادل منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 90+5 عن طريق جورجي مينونجو، ثم أحرز المنتخب البوركيني الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 عن طريق إدموند فيصل تابسوبا.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخب بوركينا فاسو على أول 3 نقاط له في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يحتل بها صدارة مجموعته، التي تضم منتخبي الجزائر، والسودان، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط.

ولم تكن هذه الثنائية الوحيدة في +90 التي تسجل في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية إذ سجلت 4 أهداف في الوقت القاتل قبل هذه المواجهة كالتالي:

1- مباراة زامبيا ومالي.. زامبيا سجلت هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق باستون داكا.

2- مباراة مصر وزيمبابوي.. مصر سجلت الهدف الثاني لها في المباراة عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 90+1.

3- مباراة السنغال وبوتسوانا.. السنغال سجلت الهدف الثالث في الدقيقة 90 عن طريق شريف ندياي.

4- مباراة تونس وأوغندا.. أوغندا سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 90+2 عن طريق دينيس أوميدي.

5- مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.. بوركينا فاسو سجلت هدفين في الدقيقة 90+5 و90+8 عن طريق جورجي مينجو وإدموند فيصل تابسوبا على الترتيب.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح +90 أهداف الوقت القاتل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
السودان

السودان

13

الجزائر تفرض سيطرتها على أجواء المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg