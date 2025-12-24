شارك بلاتي توريه، نجم نادي بيراميدز في مباراة منتخب بلاده، بوركينا فاسو أمام نظيره، غينيا الاستوائية، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب بوركينا فاسو بسيناريو درامي أمام غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقييم متراجع

ورغم فوز بوركينا فاسو، إلا أن بلاتي توريه الذي شارك في جميع أحداث المباراة، ظهر بشكل متواضع، حيث حصل على تقييم إجمالي بلغ 6.6 من موقع سوفاسوكر، المختص في عالم الإحصائيات.

ويعد توريه هو رابع أسوأ لاعب في التشكيل الأساسي لمنتخب بوركينا فاسو بمباراة اليوم، من حيث التقييم، فيما حصل زميله، إدموند تابسوبا، على أفضل تقييم، والذي بلغ 8.7.

وأرسل لاعب خط وسط بيراميدز 58 تمريرة في مباراة اليوم، من بينهم 49 صحيحة، بنسبة دقة 84%، فيما أرسل كرتين طوليتين، منهم واحدة صحيحة، بنسبة دقة 50%.

بلا أدوار هجومية

ولمس إبراهيم توريه الكرة أمام غينيا الاستوائية 67 مرة، منهم استلام غير صحيح، وخسر فريقه الاستحواذ عن طريقه 11 مرة، كما لم يقم بأي مراوغة خلال تلك المواجهة.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، لم يقم بأي أدوار هجومية تُذكر خلال المباراة، حيث لم يسدد أي تسديدة على المرمى، كما لم يصنع أي فرصة لفريقه.

ظهور دفاعي جيد

أما على الصعيد الدفاعي، فقد تدخل توريه مرتين على هجوم غينيا الاستوائية، ونجح مرة واحدة فقط فيهما، لكنه شارك في التغطية الدفاعية 5 مرات.

وفي الالتحامات الأرضية تدخل بلاتي 5 مرات، فاز في 3 منهم فقط، أما في الالتحامات الهوائية فقد تدخل 4 مرات، فاز في واحدة فقط منهم.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025