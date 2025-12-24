لقطات من مباراة نيجيريا وتنزانيا في أمم أفريقيا 2025

ماذا قدم أجانب الدوري المصري في الجولة الأولى بأمم أفريقيا 2025؟ (صور)

جاءت الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقامة حاليًا في المغرب مُخيبة لبعض اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 ديسمبر وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

وتضم المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2025 (9 لاعبين من محترفي الدوري المصري) ولعل أبرزهم أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، سيف الجزيري، وفيستون ماييلي.

وشارك لاعبان فقط في التشكيلة الأساسية بالجولة الأولى من البطولة الأفريقية وهما (أليو ديانج، وبلاتي توريه).

ولم يسجل أو يساهم أي لاعب من أجانب الدوري المصري في منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

