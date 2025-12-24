المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

أحدهم ظهر في الـ+90 وثنائي لم يشارك.. ماذا قدم أجانب الدوري في جولة أمم أفريقيا؟ (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:33 م 24/12/2025
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg

جاءت الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقامة حاليًا في المغرب مُخيبة لبعض اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 ديسمبر وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

وتضم المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2025 (9 لاعبين من محترفي الدوري المصري) ولعل أبرزهم أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، سيف الجزيري، وفيستون ماييلي.

للتعرف على نتائج مباريات أمم أفريقيا 2025 اضغط هنا

وشارك لاعبان فقط في التشكيلة الأساسية بالجولة الأولى من البطولة الأفريقية وهما (أليو ديانج، وبلاتي توريه).

ولم يسجل أو يساهم أي لاعب من أجانب الدوري المصري في منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

للتعرف على أجانب الدوري المصري في الجولة الأولى بأمم أفريقيا اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر الدوري المصري امم افريقيا كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2025 الشيبي بن رمضان ماييلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
السودان

السودان

13

الجزائر تفرض سيطرتها على أجواء المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg