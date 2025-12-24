المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

هدفان في 3 دقائق.. كيف فرطت غينيا الاستوائية في الفوز أمام بوركينا فاسو؟ (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:45 م 24/12/2025
بوركينا فاسو

مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

أعاد منتخب بوركينا فاسو الأمور إلى مجراها الصحيح، بخطفه نقاط المباراة أمام غينيا الاستوائية، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مستهل مشوارهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتفوق منتخب بوركينا فاسو على نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، الجزائر والسودان.

ثلاث دقائق بثلاث نقاط

ألقى مارفن أنيبوه، لاعب منتخب غينيا الاستوائية، القلق في قلوب بوركينا فاسو، بتسجيله هدفًا في الدقيقة 85 من زمن المباراة التي تجمع بين الفريقين، عكس سير مجريات اللقاء الذي شهد سيطرة واضحة من جانب الخيول.

وجاء هدف غينيا الاستوائية، رغم معاناة الفريق من النقص العددي إذ تعرض اللاعب باسل ندونج للطرد في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وهو ما عكس روح المنتخب والإصرار على الفوز رغم النقص العددي.

لم يستسلم منتخب بوركينا فاسو، إذ كثف الفريق من محاولات على مرمى غينيا الاستوائية لينجح جورجي مينجو، لاعب الخيول، في إدراك التعادل في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

زاد إصرار منتخب بوركينا فاسو لتسجيل الهدف الثاني في اللحظات المتبقية، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، لينجح إدموند تابسوبا في تسجيل هدف التقدم للخيول في الدقيقة 90+8.

هدف بوركينا فاسو، أظهر خطأ حارس مرمى غينيا الاستوائية بشكل واضح، إذ لم ينجح في تشتيت العرضية المرسلة من الرواق الأيمن بنجاح، إذ وصلت إلى تابسوبا الذي وجه الكرة بقوة إلى داخل الشباك، معلنًا فوز فريقه في اللحظات الأخيرة.

مباراة بوركينا فاسو القادمة
بوركينا فاسو غينيا الاستوائية كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
السودان

السودان

36

عرضية من ياسر اواد لاعب السودان تصدى لها لوكا زيدان حارس الجزائر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg