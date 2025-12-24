أعاد منتخب بوركينا فاسو الأمور إلى مجراها الصحيح، بخطفه نقاط المباراة أمام غينيا الاستوائية، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مستهل مشوارهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتفوق منتخب بوركينا فاسو على نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، الجزائر والسودان.

ثلاث دقائق بثلاث نقاط

ألقى مارفن أنيبوه، لاعب منتخب غينيا الاستوائية، القلق في قلوب بوركينا فاسو، بتسجيله هدفًا في الدقيقة 85 من زمن المباراة التي تجمع بين الفريقين، عكس سير مجريات اللقاء الذي شهد سيطرة واضحة من جانب الخيول.

وجاء هدف غينيا الاستوائية، رغم معاناة الفريق من النقص العددي إذ تعرض اللاعب باسل ندونج للطرد في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وهو ما عكس روح المنتخب والإصرار على الفوز رغم النقص العددي.

لم يستسلم منتخب بوركينا فاسو، إذ كثف الفريق من محاولات على مرمى غينيا الاستوائية لينجح جورجي مينجو، لاعب الخيول، في إدراك التعادل في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

زاد إصرار منتخب بوركينا فاسو لتسجيل الهدف الثاني في اللحظات المتبقية، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، لينجح إدموند تابسوبا في تسجيل هدف التقدم للخيول في الدقيقة 90+8.

هدف بوركينا فاسو، أظهر خطأ حارس مرمى غينيا الاستوائية بشكل واضح، إذ لم ينجح في تشتيت العرضية المرسلة من الرواق الأيمن بنجاح، إذ وصلت إلى تابسوبا الذي وجه الكرة بقوة إلى داخل الشباك، معلنًا فوز فريقه في اللحظات الأخيرة.