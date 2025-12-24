من مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم 2019

يبحث 3 لاعبين من منتخب مصر عن ثأر قديم أمام جنوب أفريقيا، بقيادة النجم محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر بجنوب أفريقيا، بعد غدٍ الجمعة 26 ديسمبر، على ملعب أدرار، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وافتتح المنتخبان المصري والجنوب أفريقي مشوارهما في كأس الأمم 2025 بانتصارين أمام كل من زيمبابوي وأنجولا على الترتيب.

ثلاثي منتخب مصر يسعى إلى الثأر من جنوب أفريقيا

لم يلتق منتخب مصر بجنوب أفريقيا في مباراة رسمية منذ عام 2019.

وفي 6 يوليو 2019، اصطدم منتخب مصر على أرضه في استاد القاهرة، بجنوب أفريقيا، في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وحاول المنتخب المصري فك شفرات الدفاع الجنوب أفريقي، دون جدوى، قبل أن يتلقى صاحب الأرض هدفًا مباغتًا في الدقيقة 85 من توقيع لورش.

وضم تشكيل منتخب مصر الأساسي في 2019 ضد جنوب أفريقيا 3 لاعبين فقط يتواجدون حاليًا في قائمة منتخب المدرب حسام حسن بالمغرب.

وشارك الحارس محمد الشناوي أساسيًا ضد جنوب أفريقيا في موقعة 2019 إلى جانب الجناحين الهجوميين محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وإلى جانب الثلاثي الأساسي، كان الحارس أحمد الشناوي على مقاعد بدلاء مصر ضد جنوب أفريقيا، كما من المتوقع أن يبقى احتياطيًا في لقاء الثأر.

مشاركة محبطة في 2019

استضاف منتخب مصر كأس أمم أفريقيا في 2019 على أرضه، ليصبح المرشح الأوفر حظًا، خاصة مع بلوغه النهائي في النسخة السابقة بالجابون.

وبدأ المنتخب المصري منافسات أمم أفريقيا تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري على أمثل وجه، بالحصول على العلامة الكاملة، 9 نقاط.

وسجل منتخب مصر 5 أهداف في دور المجموعات، كما حافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات متتالية، قبل موقعة جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.

وكان المنتخب المصري مرشحًا لتجاوز جنوب أفريقيا، لكن هدف لورش الذي فرض الصمت على مدرجات استاد القاهرة، أحبط حلم أصحاب الأرض مبكرًا.

