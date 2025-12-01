أكد لايل فوستر، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء الجمعة المقبل، مع جنوب أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال فوستر عبر تصريحات نقلتها صحيفة " dailynews": "نستعد جيدًا لمواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث استخلصنا الكثير من الإيجابيات بعد الفوز على أنجولا".

وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا بداية جيدة ضد أنجولا ووضعنا قدماً قوية في البطولة، لذا أعتقد أن النقاط الثلاث كانت مهمة من هذه المباراة، وهذا ما كنا نريده".

قبل أن ينهي لاعب جنوب أفريقيا: "يمكننا فقط البناء على هذا الزخم، وعلينا الآن التركيز على مباراة مصر".

وكان منتخب مصر قد انتصر زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 بنتيجة 2-1، وهي نفس نتيجة مباراة جنوب أفريقيا مع أنجولا والتي حسمها المنتخب الجنوب أفريقيا بالفوز.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم، ويتقاسم صدارتها برصيد 3 نقاط مع جنوب أفريقيا.