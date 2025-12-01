المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

لاعب جنوب أفريقيا: سنواجه منتخب مصر بمعنويات الفوز ضد أنجولا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:25 م 24/12/2025
جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا - صورة أرشيفية

أكد لايل فوستر، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء الجمعة المقبل، مع جنوب أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال فوستر عبر تصريحات نقلتها صحيفة " dailynews": "نستعد جيدًا لمواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث استخلصنا الكثير من الإيجابيات بعد الفوز على أنجولا".

وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا بداية جيدة ضد أنجولا ووضعنا قدماً قوية في البطولة، لذا أعتقد أن النقاط الثلاث كانت مهمة من هذه المباراة، وهذا ما كنا نريده".

قبل أن ينهي لاعب جنوب أفريقيا: "يمكننا فقط البناء على هذا الزخم، وعلينا الآن التركيز على مباراة مصر".

وكان منتخب مصر قد انتصر زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 بنتيجة 2-1، وهي نفس نتيجة مباراة جنوب أفريقيا مع أنجولا والتي حسمها المنتخب الجنوب أفريقيا بالفوز.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم، ويتقاسم صدارتها برصيد 3 نقاط مع جنوب أفريقيا.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025

ما قبل المباراة
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
موزمبيق

موزمبيق

2

تشكيل منتخب موزمبيق: حراسة المرمى: إنفرين. خط الدفاع: برونو لانغا، تشامبوكو، كامبالا، جواو بوندي. خط الوسط: إدميلسون، فيصل بانجال، إرناني. خط الهجوم: جيني كاتامو، نيني، دومينغيش.

تفاصيل المباراة
