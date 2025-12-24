المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

زاها ضد نيني.. تشكيل كوت ديفوار وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:55 م 24/12/2025
كوت ديفوار

منتخب كوت ديفوار

استقر الجهازان الفنيان لمنتخبي كوت ديفوار وموزمبيق، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا، ويقام اللقاء في ملعب مراكش.

تشكيل منتخب كوت ديفوار

أعلن إيميرس فاييه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل الفريق لمواجهة موزمبيق، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دويه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسييه، جان سيري.

خط الهجوم: أماد ديالو، ويلفريد زاها، يان ديوماندي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عثمان ديوماندي، أرمل جونيور زوهوري، سيكو فوفانا، فاكون إيسوفو بايو، جان فيليب كراسو، ويلي بولي، كريستوفر أوبيري، عمر دياكيتي، محمد كوني، كريست إيناؤ أولاي، إيمانويل أجبادو، إيفان جيساند، ألبان لافون، بازومانا توريه، جان فيليب جبامين.

تشكيل منتخب موزمبيق

كشف تشيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، عن تشكيل فريقه لمباراة كوت ديفوار ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إنفرين.

خط الدفاع: برونو لانغا، تشامبوكو، كامبالا، جواو بوندي.

خط الوسط: إدميلسون، فيصل بانجال، إرناني.

خط الهجوم: جيني كاتامو، نيني، دومينغيش.

ويتواجد على كرسي الاحتياط: كيميس ريبيلينا زافالا، ستانلي راتيفو، أوسكار بنجاميم شيريني، راينيلدو، ألفونس أمدي، ميكسير، جيلدو، ويتي، كينز عبد الله، ريكاردو مارتينز جيمارايس، إيفان، ديوجو كاليلا، ميلكي، تشاميتو ألفاندجا، أنجيلو كانتيلو، كليزيو، شاكيل.

 

مباراة كوت ديفوار القادمة
منتخب كوت ديفوار منتخب موزمبيق كأس أمم أفريقيا

