هوجو بروس قبل مواجهة مصر: فلسفتنا هي الفوز.. وهدفنا كأس أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:07 م 24/12/2025 تعديل في 07:14 م
هوجو بروس - مدرب جنوب أفريقيا

هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا

يعتبر هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا أن لقب كأس الأمم الأفريقية هو الهدف الأكبر بالنسبة له، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة وذلك قبل مواجهة مصر المرتقبة.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وحقق المنتخب المصري الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على أنجولا.

للتعرف على نتائج مباريات أمم أفريقيا 2025 اضغط هنا

وحقق منتخب جنوب أفريقيا نتائج رائعة إذ أن آخر خسارة كانت ضد نيجيريا في النسخة الماضية من أمم أفريقيا في شهر فبراير لعام 2024 بجانب الهزيمة أمم ليسوتو بسبب خطأ إداري بتصفيات كأس العالم.

وأكد بروس عن فخره بسلسلة النتائج الإيجابية في الفترة الماضية، ولكنه أكد أن الفوز باللقب القاري لا يزال هو الأولوية الرئيسية للمنتخب.

وقال هوجو بروس في تصريحات لوسائل الإعلام الجنوب أفريقية: "النتائج أمر مهم جدًا، لكنه ليس أقل ولا أكثر، لذا، لا أنظر إلى ذلك، وكلما زادت المباريات التي نفوز فيها دون هزيمة، قلّت فرصنا في الخسارة".

وأضاف: "نريد فقط الفوز في كل مباراة، وهذه هي فلسفتنا التي نحاول إظهارها أيضًا على أرض الملعب".

وأكمل: "إذا سألتني عما إذا كنت تريد مباريات لم تُهزم فيها أو الفوز بكأس الأمم الأفريقية - أعتقد أنك تعرف بالفعل إجابتي، بالتأكيد الفوز بالكأس، هذا هو هدفنا".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

منتخب مصر جنوب أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا بطولة أمم أفريقيا 2025 مصر ضد جنوب افريقيا مصر ضد جنوب أفريقيا موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

