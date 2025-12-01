يحضر الثنائي حسام حسن ومحمود حسن تريزيجيه المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وعلم "يلا كورة" أن الثنائي حسام حسن ومحمود تريزيجيه سيحصران المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، كما يرغب المنتخب الوطني للانتصار من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.

منتخب جنوب أفريقيا أيضا كان قد انتصر على منتخب أنجولا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

مواعيد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجنوب أفريقيا:

- مؤتمر حسام حسن وتريزيجيه يوم 25 ديسمبر.. الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت القاهرة.. في ملعب أدرار.

- مؤتمر البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا يوم 25 ديسمبر.. الساعة 12:30 ظهرًا.. في ملعب أدرار.

