تريزيجيه و"العميد".. تفاصيل المؤتمر الصحفي المقبل لمنتخب مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:10 م 24/12/2025
حسام حسن

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

يحضر الثنائي حسام حسن ومحمود حسن تريزيجيه المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وعلم "يلا كورة" أن الثنائي حسام حسن ومحمود تريزيجيه سيحصران المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، كما يرغب المنتخب الوطني للانتصار من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.

منتخب جنوب أفريقيا أيضا كان قد انتصر على منتخب أنجولا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

مواعيد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجنوب أفريقيا:

- مؤتمر حسام حسن وتريزيجيه يوم 25 ديسمبر.. الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت القاهرة.. في ملعب أدرار.

- مؤتمر البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا يوم 25 ديسمبر.. الساعة 12:30 ظهرًا.. في ملعب أدرار.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
كأس الأمم الأفريقية حسام حسن جنوب أفريقيا محمود تريزيجيه

