المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

بعد ثنائيته ضد السودان.. أين يتواجد محرز في ترتيب الهدافين التاريخيين للجزائر؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:47 م 24/12/2025
رياض محرز

لحظة احتفال رياض محرز بالهدف أمام السودان

أحرز رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر، ثنائية في مباراة منتخب بلاده ضد السودان.

وانتصر منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء، ضد منتخب السودان بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل منتخب الجزائر الثلاثية عن طريق هدفين لرياض محرز في الدقيقة الثانية و61، بينما أحرز إبراهيم مازا الهدف الثالث في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني.

ليصل رياض محرز إلى 36 هدف مع منتخب الجزائر، ويتخطى بذلك عدد الأهداف الدولية لبغداد بونجاح (35 هدف)، ويتساوى مع عبد الحفيظ تاسفاوت.

ويتقاسم محرز وتاسفاوت المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر، ويسبقهما فقط إسلام سليماني صاحب الصدارة برصيد 46 هدفًا.

الأهداف التي سجلها محرز مع منتخب الجزائر كانت كالتالي:

1- هدف أمام مالاوي.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2014.

2- هدف أمام إثيوبيا.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2014.

3- هدف أمام السنغال.. كأس الأمم الأفريقية 2015.

4- هدف أمام تنزانيا.. تصفيات كأس العالم 2015.

5- ثنائية أمام ليسوتو.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2016.

7- ثنائية أمام زيمبابوي.. كأس الأمم الأفريقية 2017.

8- ثنائية أمام توجو.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2018.

9- هدف أمام كينيا.. كأس الأمم الأفريقية 2019.

10- هدف أمام غينيا.. كأس الأمم الأفريقية 2019.

11- هدف أمام نيجيريا.. كأس الأمم الأفريقية 2019.

12- ثنائية أمام كولومبيا.. مباراة ودية 2019.

13- هدف أمام المكسيك.. مباراة ودية 2020.

14- هدف أمام زيمبابوي.. تصفيات أمم أفريقيا 12 نوفمبر 2020

15- هدف أمام زيمبابوي.. تصفيات أمم أفريقيا 16 نوفمبر 2020.

16- هدف أمام بوتسوانا.. تصفيات أمم أفريقيا 2021.

17- هدف أمام مالي.. مباراة ودية 2021.

18- هدف أمام تونس.. مباراة ودية 2021.

19- هدف أمام جيبوتي.. تصفيات كأس العالم 2021.

20- ثنائية أمام النيجر.. تصفيات كأس العالم 2021.

21- هدف أمام النيجر.. تصفيات كأس العالم 2021.

22- هدف أمام بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2021.

23- هدف أمام نيجيريا.. مباراة ودية 2022.

24- هدف أمام مالي.. مباراة ودية 2022.

25- هدف أمام النيجر.. تصفيات أمم أفريقيا 2023.

26- هدف أمام تونس.. مباراة ودية 2023.

27- هدف أمام بوروندي.. مباراة ودية 2024.

28- هدف أمام ليبيريا.. تصفيات أمم أفريقيا 2024.

29- هدف أمام الصومال.. تصفيات كأس العالم 2025.

30- هدف أمام السعودية.. مباراة ودية 2025.

31- ثنائية أمام السودان.. كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة السودان القادمة
منتخب الجزائر منتخب السودان رياض محرز كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
موزمبيق

موزمبيق

64

عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها لاعب كوت ديفوار رأسية قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg