أحرز رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر، ثنائية في مباراة منتخب بلاده ضد السودان.

وانتصر منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء، ضد منتخب السودان بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل منتخب الجزائر الثلاثية عن طريق هدفين لرياض محرز في الدقيقة الثانية و61، بينما أحرز إبراهيم مازا الهدف الثالث في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني.

ليصل رياض محرز إلى 36 هدف مع منتخب الجزائر، ويتخطى بذلك عدد الأهداف الدولية لبغداد بونجاح (35 هدف)، ويتساوى مع عبد الحفيظ تاسفاوت.

ويتقاسم محرز وتاسفاوت المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر، ويسبقهما فقط إسلام سليماني صاحب الصدارة برصيد 46 هدفًا.

الأهداف التي سجلها محرز مع منتخب الجزائر كانت كالتالي:

1- هدف أمام مالاوي.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2014.

2- هدف أمام إثيوبيا.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2014.

3- هدف أمام السنغال.. كأس الأمم الأفريقية 2015.

4- هدف أمام تنزانيا.. تصفيات كأس العالم 2015.

5- ثنائية أمام ليسوتو.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2016.

7- ثنائية أمام زيمبابوي.. كأس الأمم الأفريقية 2017.

8- ثنائية أمام توجو.. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2018.

9- هدف أمام كينيا.. كأس الأمم الأفريقية 2019.

10- هدف أمام غينيا.. كأس الأمم الأفريقية 2019.

11- هدف أمام نيجيريا.. كأس الأمم الأفريقية 2019.

12- ثنائية أمام كولومبيا.. مباراة ودية 2019.

13- هدف أمام المكسيك.. مباراة ودية 2020.

14- هدف أمام زيمبابوي.. تصفيات أمم أفريقيا 12 نوفمبر 2020

15- هدف أمام زيمبابوي.. تصفيات أمم أفريقيا 16 نوفمبر 2020.

16- هدف أمام بوتسوانا.. تصفيات أمم أفريقيا 2021.

17- هدف أمام مالي.. مباراة ودية 2021.

18- هدف أمام تونس.. مباراة ودية 2021.

19- هدف أمام جيبوتي.. تصفيات كأس العالم 2021.

20- ثنائية أمام النيجر.. تصفيات كأس العالم 2021.

21- هدف أمام النيجر.. تصفيات كأس العالم 2021.

22- هدف أمام بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2021.

23- هدف أمام نيجيريا.. مباراة ودية 2022.

24- هدف أمام مالي.. مباراة ودية 2022.

25- هدف أمام النيجر.. تصفيات أمم أفريقيا 2023.

26- هدف أمام تونس.. مباراة ودية 2023.

27- هدف أمام بوروندي.. مباراة ودية 2024.

28- هدف أمام ليبيريا.. تصفيات أمم أفريقيا 2024.

29- هدف أمام الصومال.. تصفيات كأس العالم 2025.

30- هدف أمام السعودية.. مباراة ودية 2025.

31- ثنائية أمام السودان.. كأس الأمم الأفريقية 2025.