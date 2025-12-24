المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

من الظلام إلى الأضواء.. ميونونجو يتحدى الصعاب ويسطع في كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:07 م 24/12/2025 تعديل في 08:12 م
مينونجو

جورجي مينونجو

بات جورجي مينونجو، لاعب منتخب بوركينا فاسو، حديث الساعة في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، بعد أن حافظ على آمال فريقه أمام غينيا بيساو في المباراة التي جرت بين الفريقين بالمسابقة.

وتفوق منتخب بوركينا فاسو على نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، الجزائر والسودان.

منتخب بوركينا فاسو يقلب الطاولة

كثف منتخب بوركينا فاسو من محاولاته على مرمى غينيا الاستوائية، لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة حينما كانت تشير النتيجة لتقدم الرعد على الخيول.

ونجح جورجي مينونجو، لاعب الخيول، في إدراك التعادل في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن زميله إدموند تابسوبا في تسجيل هدف التقدم للخيول في الدقيقة 90+8.

لم يكن هدف جورجي مينونجو، سببًا في خطف الأنظار تجاهه، بل الاحتفال الذي أظهره اللاعب عقب إدراكه التعادل لبوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية، وهو ما جعل الجماهير تتساءل عن سببه وإلى أي شيء يشير.

الصورة

ما هو سبب احتفال جورجي مينونجو؟

يعود السبب الذي دفع جورجي مينونجو للاحتفال بتلك الطريقة، بوضع يده على عينه اليسرى، إلى اللاعب نفسه الذي عانى سابقًا من ضعف في بصره بشكل كبير، جعله يرى بصعوبة.

وتعرض مينونجو للإصابة بعدوى في العين، فور وصوله إلى إسبانيا، وهو ما تسبب في ضعف بصره وعدم اتضاح الرؤية أمامه.

وقال مينونجو، في وقت سابق: "كانت واحدة من أصعب مواسمي، كان الأمر محبطًا، لأنني ذهبت أولًا إلى المعسكر التحضيري، وأظهرت قدراتي، وكانت تلك فرصة للحصول على عقد مع الفريق الأول".

وأضاف:" ثم، لا أعرف ماذا حدث، تدريب بعد تدريب، كانت عيني تعاني من مشاكل، ثم اضطررت لإجراء عملية جراحية".

ويكشف احتفال مينونجو مدى قدرة اللاعب على تخطى كافة الصعاب التي مر بها، من أجل الوصول إلى هدفه الذي طالما حلم به، ومن ثم أحرز هدفه الأول في كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

منتخب بوركينا فاسو جورجي مينونجو كأس أمم أفريقيا

