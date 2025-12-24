المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محرز يتساوى مع صلاح.. أفضل 5 هدافين لكأس أمم أفريقيا بين اللاعبين الحاليين

أحمد عمارة

أحمد عمارة

08:12 م 24/12/2025
محرز

محرز من مباراة الجزائر والسودان

تساوى اللاعب الجزائري رياض محرز مع النجم المصري محمد صلاح في ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس أمم أفريقيا.

وقاد محرز المنتخب الجزائري إلى الفوز (3-0) على شقيقه السوداني، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

محرز يتساوى مع صلاح

استطاع محرز أن يوقع على هدفين ضمن ثلاثية الجزائر في الشباك السودانية.

ونجح محرز في معادلة عدد أهداف محمد صلاح في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وكان صلاح سجل أيضًا في كأس أمم أفريقيا 2025، عندما قاد منتخب مصر إلى تحقيق فوز صعب على زيمبابوي (2-1) بفضل هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع.

الهداف التاريخي لكأس أمم أفريقيا

يبقى رقم صامويل إيتو التاريخي مع المنتخب الكاميروني في كأس أمم أفريقيا صامدًا، إذ سجل 18 هدفًا، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة القارية.

ولا يقترب أي من اللاعبين الحاليين من رقم إيتو القياسي في كأس أمم أفريقيا.

أفضل 5 هدافين حاليين في كأس أمم أفريقيا

وفيما يلي، قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لكأس أمم أفريقيا بين اللاعبين الحاليين الذين لم يعتزلوا بعد كرة القدم..

1) أندريه أيو: 10 أهداف

لا يملك أندريه أيو أي فرصة لتسجيل أهداف جديدة في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد أن فشل المنتخب الغاني في التأهل.

2) فينسنت أبو بكر: 9 أهداف

يغيب أبو بكر عن قائمة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2025 بقرار فني من المدرب المحلي ديفيد باجو.

2) ساديو ماني: 9 أهداف

ظهر ماني في مباراة فوز السنغال (3-0) على بوتسوانا في الجولة الأولى من دور المجموعات، لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

4) محمد صلاح: 8 أهداف

سجل صلاح هدفًا في زيمبابوي، على أن يواجه جنوب أفريقيا وأنجولا في الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات، قبل دور الـ16.

4) رياض محرز: 8 أهداف

من المتوقع أن تستمر مشاركة محرز في 2025، إذ يبدو المنتخب الجزائري في طريقه إلى التأهل من مجموعة السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

