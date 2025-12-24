المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

قبل موقعة مصر.. كيف أفسد خطأ إداري سلسلة جنوب أفريقيا التاريخية؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:18 م 24/12/2025
جنوب أفريقيا ضد أنجولا

جنوب أفريقيا ضد أنجولا

يدخل منتخب جنوب أفريقيا مواجهة مصر المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بسلسلة اللا هزيمة والتي أفسدها خطأ إداري.

وتقام مباراة مصر مع جنوب أفريقيا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على أنجولا.

للتعرف على نتائج مباريات أمم أفريقيا 2025 اضغط هنا

وتتفاخر جنوب أفريقيا بسلسلة متتالية من النتائج الرائعة والتي لم يعرف خلالها الخسارة سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم وكذلك المواجهات الودية.

وحافظ "البافانا بافانا" تحت قيادة مدربه البلجيكي هوجو بروس على عدم الهزيمة في أرض الملعب منذ آخر خسارة في شهر فبراير لعام 2024 عندما سقطوا أمام نيجيريا بنتيجة 4-2 بدور نصف نهائي أمم أفريقيا بالنسخة الماضية.

وكان من المفترض أن تكون مواجهة أنجولا الماضية رقم 27 في سلسلة عدم تعرض جنوب أفريقيا لأي هزيمة قبل أن يفسدها خطأ إداري.

وأخطأ المنتخب الجنوب أفريقي في قوانين "فيفا" بإشراك تيبوهو موكوينا في لقاء ليسوتو (مارس 2025) بتصفيات كأس العالم 2026، رغم إيقافه عقب حصوله على بطاقتين صفراويين ضد بنين وزيمبابوي تواليًا.

بعد مشاركة لاعب موقوف.. فيفا يصدر مجموعة من العقوبات على منتخب جنوب أفريقيا

ورغم فوز جنوب أفريقيا في هذه المواجهة (2-0) إلا أن لجنة الانضباط بالفيفا، اعتبرت النتيجة لصالح ليسوتو بعد مشاركة غير قانونية لتيبوهو موكوينا.

وتحول فوز جنوب أفريقيا إلى خسارة أمام ليسوتو بسبب خطأ إداري.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

أبرز نتائج جنوب أفريقيا 

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا

جنوب أفريقيا 3-1 زامبيا.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 3-0 رواندا.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 0-0 زيمبابوي.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 1-1 نيجيريا.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 3-0 ليسوتو.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 2-0 موزمبيق.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 0-0 تنزانيا.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 2-0 بنين.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا (0-3 ليسوتو.. خسارة بسبب إشراك لاعب موقوف).. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 2-0 أوغندا.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 1-1 الكونغو.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 5-0 الكونغو.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا.. 3-2 جنوب السودان.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 2-2 أوغندا.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 3-1 زيمبابوي.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 1-1 نيجيريا.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 3-3 الجزائر.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 1-1 أندورا.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا (6-5 ركلات الترجيح) أمام الكونغو الديمقراطية.. المركز الثالث بأمم أفريقيا 2023

جنوب أفريقيا 2-4 نيجيريا.. نصف نهائي أمم أفريقيا 2023

منتخب مصر جنوب أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا بطولة أمم أفريقيا 2025 مصر ضد جنوب افريقيا مصر ضد جنوب أفريقيا موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
موزمبيق

موزمبيق

64

عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها لاعب كوت ديفوار رأسية قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg