يدخل منتخب جنوب أفريقيا مواجهة مصر المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بسلسلة اللا هزيمة والتي أفسدها خطأ إداري.

وتقام مباراة مصر مع جنوب أفريقيا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على أنجولا.

للتعرف على نتائج مباريات أمم أفريقيا 2025 اضغط هنا

وتتفاخر جنوب أفريقيا بسلسلة متتالية من النتائج الرائعة والتي لم يعرف خلالها الخسارة سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم وكذلك المواجهات الودية.

وحافظ "البافانا بافانا" تحت قيادة مدربه البلجيكي هوجو بروس على عدم الهزيمة في أرض الملعب منذ آخر خسارة في شهر فبراير لعام 2024 عندما سقطوا أمام نيجيريا بنتيجة 4-2 بدور نصف نهائي أمم أفريقيا بالنسخة الماضية.

وكان من المفترض أن تكون مواجهة أنجولا الماضية رقم 27 في سلسلة عدم تعرض جنوب أفريقيا لأي هزيمة قبل أن يفسدها خطأ إداري.

وأخطأ المنتخب الجنوب أفريقي في قوانين "فيفا" بإشراك تيبوهو موكوينا في لقاء ليسوتو (مارس 2025) بتصفيات كأس العالم 2026، رغم إيقافه عقب حصوله على بطاقتين صفراويين ضد بنين وزيمبابوي تواليًا.

بعد مشاركة لاعب موقوف.. فيفا يصدر مجموعة من العقوبات على منتخب جنوب أفريقيا

ورغم فوز جنوب أفريقيا في هذه المواجهة (2-0) إلا أن لجنة الانضباط بالفيفا، اعتبرت النتيجة لصالح ليسوتو بعد مشاركة غير قانونية لتيبوهو موكوينا.

وتحول فوز جنوب أفريقيا إلى خسارة أمام ليسوتو بسبب خطأ إداري.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

أبرز نتائج جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا

جنوب أفريقيا 3-1 زامبيا.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 3-0 رواندا.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 0-0 زيمبابوي.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 1-1 نيجيريا.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 3-0 ليسوتو.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 2-0 موزمبيق.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 0-0 تنزانيا.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 2-0 بنين.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا (0-3 ليسوتو.. خسارة بسبب إشراك لاعب موقوف).. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 2-0 أوغندا.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 1-1 الكونغو.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 5-0 الكونغو.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا.. 3-2 جنوب السودان.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 2-2 أوغندا.. تصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا 3-1 زيمبابوي.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 1-1 نيجيريا.. تصفيات كأس العالم

جنوب أفريقيا 3-3 الجزائر.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا 1-1 أندورا.. مباراة ودية

جنوب أفريقيا (6-5 ركلات الترجيح) أمام الكونغو الديمقراطية.. المركز الثالث بأمم أفريقيا 2023

جنوب أفريقيا 2-4 نيجيريا.. نصف نهائي أمم أفريقيا 2023