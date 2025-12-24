المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لوكا زيدان: أبي وعائلتي هنا لدعمي.. وسعداء بالفوز في بداية المشوار

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:49 م 24/12/2025
لوكا زيدان

لوكا زيدان حارس مرمى الجزائر

تحدث لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، عن فوز فريقه أمام السودان في المباراة التي جرت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، واستضاف اللقاء ملعب مولاي الحسن.

وتفوق منتخب الجزائر على نظيره السودان بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

تصريحات لوكا زيدان

استهل لوكا زيدان، تصريحاته بعد نهاية مباراة الجزائر والسودان، عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلًا: "سعداء ببداية البطولة بفوز بثلاثية نظيفة وهذا شيء جيد للمستقبل".

وأضاف الحارس الجزائري: "سعيد على غرار الآخرين والأهم أننا قمنا بعملنا وأرجوا أن يكون الجمهور قد استمتع بذلك، وعلينا أن نستمر ونتستعد للمباراة القادمة".

وواصل: "المهم بالنسبة لنا هو الفريق، وقدمنا مباراة جيدة وخاصة في الشوط الثاني من المباراة، وسعداء بنقاط الفوز في اللقاء".

وأتم لوكا حديثه عن تواجد والده زين الدين زيدان، لمساندته خلال المباراة، قائلًا: "ليس أبي فقط والعائلة هنا تدعمني وآمل مثل الجزائريين أن يكونوا سعداء".

كان قد تواجد زين الدين زيدان، في مدرجات ملعب مباراة الجزائر والسودان، لمساندة نجله خلال مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا.

مباراة الجزائر القادمة
منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا لوكا زيدان

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
موزمبيق

موزمبيق

69

تحضير وبناء هجمة من جانب منتخب كوت ديفوار

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
