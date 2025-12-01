لقطات من مباراة الجزائر والسودان في أمم أفريقيا (صور)

خاض منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا مساء يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت التدريبات مساء اليوم الأربعاء، هبوط الأمطار بغزارة وتجمع الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الدعاء فقط متفائلين بهبوط الأمطار الغائبة عن المنطقة المتواجد فيها فندق الإقامة منذ فترة.

وكان منتخب مصر قد انتصر في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني للفراعنة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي الجولة الأولى أيضًا.. انتصر منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تسجيل المنتخب الجنوب أفريقي الهدف الثاني في الدقيقة 79 عن طريق لايلي فوستر.

ويتقاسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد منتخب أنجولا وزيمبابوي في المركز الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

