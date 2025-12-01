المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:21 م 24/12/2025 تعديل في 09:28 م
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg
  • عرض 31 صورة
    galleryImg

خاض منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا مساء يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت التدريبات مساء اليوم الأربعاء، هبوط الأمطار بغزارة وتجمع الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الدعاء فقط متفائلين بهبوط الأمطار الغائبة عن المنطقة المتواجد فيها فندق الإقامة منذ فترة.

وكان منتخب مصر قد انتصر في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني للفراعنة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي الجولة الأولى أيضًا.. انتصر منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تسجيل المنتخب الجنوب أفريقي الهدف الثاني في الدقيقة 79 عن طريق لايلي فوستر.

ويتقاسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد منتخب أنجولا وزيمبابوي في المركز الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

لمشاهدة صورا من تدريبات منتخب مصر اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

1 0
الجابون

الجابون

21

إيتا إيونج مع فريق ليفانتي ومنتخب الكاميرون هذا الموسم (20 مباراة - 10 مساهمات)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg