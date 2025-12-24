المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بهدف ديالو.. منتخب كوت ديفوار يستهل مشواره بالفوز على موزمبيق في كأس الأمم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:26 م 24/12/2025
كوت ديفوار

مباراة كوت ديفوار وموزمبيق

حسم منتخب كوت ديفوار تفوقه على نظيره موزمبيق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وأقيم اللقاء في ملعب مراكش.

وتفوق منتخب كوت ديفوار على نظيره موزمبيق بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل كوت ديفوار وموزمبيق

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل التالي: يحيى فوفانا، جيلا دويه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان، إبراهيم سانجاري، فرانك كيسييه، جان سيري، أماد ديالو، ويلفريد زاها، يان ديوماندي.

ودخل منتخب موزمبيق اللقاء بالتشكيل التالي: إنفرين، برونو لانغا، تشامبوكو، كامبالا، جواو بوندي، إدميلسون، فيصل بانجال، إرناني، جيني كاتامو، نيني، دومينغيش.

منتخب كوت ديفوار يتخطى موزمبيق

شهدت الدقائق الأولى من المباراة تحفظًا واضحًا من جانب الفريقين، وظلت الكرة حائرة بينهما في منتصف ملعبهما، ولم تظهر الخطورة إلا في الدقيقة 26 من زمن المواجهة.

وأطلق يان ديوماندي تسديدة قوية على مرمى موزمبيق في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، إلا أن الحارس تصدى للكرة بثبات، قبل دقائق من محاولة أماد ديالو التي مرت فوق العارضة.

ونجح أماد ديالو لاعب كوت ديفوار، من هز شباك موزمبيق الساكنة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، معلنًا تقدم بلاده في اللقاء، لتبدأ سيطرة الأفيال على مجريات المواجهة.

ظلت المحاولات قائمة من جانب كوت ديفوار من أجل تعزيز النتيجة، أمام رغبة موزمبيق في إدراك التعادل، لكن الشباك ظلت ساكنة منذ هدف ديالو، ليطلق حكم المواجهة صافرة النهاية معلنًا فوز الأفيال.

مباراة كوت ديفوار القادمة
منتخب كوت ديفوار منتخب موزمبيق كأس أمم أفريقيا

