من تتويج الكاميرون في 2017 مع هوجو بروس

يبحث منتخب مصر منذ 8 سنوات عن الثأر من المدرب البلجيكي هوجو بروس، بطل كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري بجنوب أفريقيا، الجمعة المقبل 26 ديسمبر، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر يبحث عن الثأر من هوجو بروس

تعرف الجماهير المصرية، بروس جيدًا، بعد أن كان صاحب الـ73 عامًا سببًا في ضياع لقب كأس أمم أفريقيا على رفاق النجم محمد صلاح في 2017.

وكان بروس على رأس الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون في 2017، عندما قاد الأسود غير المروضة لتحقيق اللقب الأفريقي على حساب منتخب مصر.

واستطاع بروس أن يصنع فريقًا دون نجوم لمنتخب الكاميرون في 2017، بعد أن رفض 7 لاعبين أساسيين تمثيل منتخب بلادهم في كأس أمم أفريقيا.

وأكد بروس قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا في 2017 أن 7 لاعبين رفضوا الانضمام لمنتخب الكاميرون، على رأسهم ماتيب وأونانا وزامبو أنجويسا.

رغم ذلك، صنع بروس المعجزة مع الكاميرون في كأس أمم أفريقيا، بإقصاء السنغال وغانا من الأدوار الإقصائية ثم التتويج باللقب على حساب مصر.

وتقدم منتخب مصر (1-0) على الكاميرون في الشوط الأول، بهدف محمد النني.

وقال بروس عن التعليمات التي أعطاها للاعبين في غرفة الملابس: "لم نكن في وضع جيد في الشوط الأول.. منتخب مصر سيطر تمامًا على الوسط".

وأضاف: "كان من الصعب جدًا قلب الأمور أمام منتخب مصر.. لكنني أخبرت اللاعبين بما عليهم فعله، وفعلوا ما طلبته، وفي النهاية كنا أفضل بدنيًا بكثير".

وتمكن منتخب الكاميرون من تسجيل هدفين في الشوط الثاني، لينتصر (2-1) على حساب مصر، متوجًا بلقب لم يكن مرشحًا له على الإطلاق.

