المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

إعلان

هوجو بروس.. بطل أمم أفريقيا الذي ينتظر المصريون الثأر منه منذ 8 سنوات

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:19 م 24/12/2025
بروس

من تتويج الكاميرون في 2017 مع هوجو بروس

يبحث منتخب مصر منذ 8 سنوات عن الثأر من المدرب البلجيكي هوجو بروس، بطل كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري بجنوب أفريقيا، الجمعة المقبل 26 ديسمبر، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر يبحث عن الثأر من هوجو بروس

تعرف الجماهير المصرية، بروس جيدًا، بعد أن كان صاحب الـ73 عامًا سببًا في ضياع لقب كأس أمم أفريقيا على رفاق النجم محمد صلاح في 2017.

وكان بروس على رأس الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون في 2017، عندما قاد الأسود غير المروضة لتحقيق اللقب الأفريقي على حساب منتخب مصر.

واستطاع بروس أن يصنع فريقًا دون نجوم لمنتخب الكاميرون في 2017، بعد أن رفض 7 لاعبين أساسيين تمثيل منتخب بلادهم في كأس أمم أفريقيا.

وأكد بروس قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا في 2017 أن 7 لاعبين رفضوا الانضمام لمنتخب الكاميرون، على رأسهم ماتيب وأونانا وزامبو أنجويسا.

رغم ذلك، صنع بروس المعجزة مع الكاميرون في كأس أمم أفريقيا، بإقصاء السنغال وغانا من الأدوار الإقصائية ثم التتويج باللقب على حساب مصر.

وتقدم منتخب مصر (1-0) على الكاميرون في الشوط الأول، بهدف محمد النني.

وقال بروس عن التعليمات التي أعطاها للاعبين في غرفة الملابس: "لم نكن في وضع جيد في الشوط الأول.. منتخب مصر سيطر تمامًا على الوسط".

وأضاف: "كان من الصعب جدًا قلب الأمور أمام منتخب مصر.. لكنني أخبرت اللاعبين بما عليهم فعله، وفعلوا ما طلبته، وفي النهاية كنا أفضل بدنيًا بكثير".

وتمكن منتخب الكاميرون من تسجيل هدفين في الشوط الثاني، لينتصر (2-1) على حساب مصر، متوجًا بلقب لم يكن مرشحًا له على الإطلاق.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مصر كأس أمم أفريقيا هوجو بروس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

1 0
الجابون

الجابون

21

إيتا إيونج مع فريق ليفانتي ومنتخب الكاميرون هذا الموسم (20 مباراة - 10 مساهمات)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg