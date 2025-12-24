انتقد المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات بدلا من عامين.

لوروا سبق له تدريب العديد من المنتخبات داخل القارة السمراء مثل الكاميرون والسنغال وغانا والكونغو الديمقراطية.

وقاد منتخب الكاميرون للتتويج بأمم أفريقيا عام 1988 بالمغرب، عقب فوزه في النهائي 1-0 على نيجيريا.

وأشار لوروا في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا إجراء الاتحاد الأفريقي بإقامة كأس الأمم كل 4 سنوات من شأنه أن يخدم فقط مصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وصرح المدرب الفرنسي: "إنه قرار كارثي، انظروا إلى هذه الملاعب الجميلة التي نشاهد الآن (في المغرب)، عندما يتم تنظيم كأس أمم أفريقيا كل سنتين، فذلك يسمح بإنشاء مثل هذه الملاعب في أفريقيا، حيث تقوم البلدان بالاستثمار من خلال المنشآت والبنى التحتية".

وأضاف: "تنظيم البطولة كل 4 سنوات، سيساهم في تراجع الكرة الأفريقية، هذا القرار في مصلحة (فيفا)، حتى تتمكن من وضع تواريخ إضافية لبطولاتها بأريحية أكبر، بالنسبة لي هذا أمر غير مقبول".

وتحدث لوروا عن استضافة المغرب للنسخة الحالية من أمم أفريقيا، حيث قال: "التنظيم غاية في الروعة، هناك ملاعب جميلة وكذلك ملاعب التدريبات، خصوصا الجماهير المغربية الرائعة".

