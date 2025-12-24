المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

جميع المباريات

بعد تدخل الـ"VAR".. منتخب الكاميرون يتقدم مبكرًا أمام الجابون

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:31 م 24/12/2025
الكاميرون

كارل إيتا إيونج

تقدم منتخب الكاميرون سريعًا أمام نظيره الجابون، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره الجابون، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء الملعب الكبير بأغادير المغربية.

وتضم المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، الكاميرون، الجابون، كوت ديفوار وموزمبيق.

هدف مبكر

تقدم منتخب الكاميرون أمام الجابون، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، عن طريق كارل إيتا إيونج، ليحكم الأسود سيطرتهم على أحداث المباراة مبكرًا.

وأرسل بريان مبويمو، لاعب منتخب الكاميرون، تمريرة بينية وصلت إلى كارل إيتا إيونج، لينجح الأخير في هز شباك منتخب الجابون في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وشك الحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال، في وجود تسلل ليقرر رفع الراية، ليتبعها صافرة أمين عمر التي أشارت لوجود ركلة حرة غير مباشرة، قبل أن يتم مراجعة المشهد من قبل حكام تقنية الفيديو.

وأبلغ حكمي تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال والتونسي هيثم قيراط، حكم الساحة أمين عمر بصحة الهدف المسجل من قبل إيتا إيونج، ليعلن الدولي المصري تقدم منتخب الكاميرون بهدف نظيف أمام الجابون.

مباراة الكاميرون القادمة
منتخب الكاميرون منتخب الجابون كأس أمم أفريقيا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الكاميرون

الكاميرون

1 0
الجابون

الجابون

27

ساهم برايان مبويمو في 5 أهداف في آخر 7 مباريات له مع الكاميرون (هدفان و3 تمريرات حاسمة)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
