تقدم منتخب الكاميرون سريعًا أمام نظيره الجابون، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره الجابون، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء الملعب الكبير بأغادير المغربية.

وتضم المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، الكاميرون، الجابون، كوت ديفوار وموزمبيق.

هدف مبكر

تقدم منتخب الكاميرون أمام الجابون، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، عن طريق كارل إيتا إيونج، ليحكم الأسود سيطرتهم على أحداث المباراة مبكرًا.

وأرسل بريان مبويمو، لاعب منتخب الكاميرون، تمريرة بينية وصلت إلى كارل إيتا إيونج، لينجح الأخير في هز شباك منتخب الجابون في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وشك الحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال، في وجود تسلل ليقرر رفع الراية، ليتبعها صافرة أمين عمر التي أشارت لوجود ركلة حرة غير مباشرة، قبل أن يتم مراجعة المشهد من قبل حكام تقنية الفيديو.

وأبلغ حكمي تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال والتونسي هيثم قيراط، حكم الساحة أمين عمر بصحة الهدف المسجل من قبل إيتا إيونج، ليعلن الدولي المصري تقدم منتخب الكاميرون بهدف نظيف أمام الجابون.