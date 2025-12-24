المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

هدف ودقة تمريرات مرتفعة.. ماذا قدم ديالو في ظهوره الأول بأمم أفريقيا مع كوت ديفوار؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:17 م 24/12/2025
ديالو

أماد ديالو

خطف أماد ديالو، لاعب كوت ديفوار، الأنظار تجاهه خلال مباراة الأفيال أمام موزمبيق، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بملعب مراكش.

وتفوق منتخب كوت ديفوار على نظيره موزمبيق بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة من منافسات كأس أمم أفريقيا، رفقة الكاميرون والجابون وموزمبيق.

ماذا قدم أماد ديالو أمام موزمبيق؟

نجح أماد ديالو منح كوت ديفوار الأفضلية أمام موزمبيق، بتسجيله هدف المباراة الوحيد، ليكافئ مدربه بنقاط المواجهة في رحلة الأفيال للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ديالو هدف كوت ديفوار الافتتاحي في كأس أمم أفريقيا 2025 بحلول الدقيقة 49، من زمن المباراة بعدما استقبل كرة داخل منطقة جزاء موزمبيق، ليصوبها على يمين الحارس الذي وجد صعوبة في إبعادها عن مرماه.

ولم يسبق لديالو المشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، إذ لم يكن جزءًا من قائمة كوت ديفوار المتوجة باللقب في 2023، مسجلًا المشاركة الأولى له مع الأفيال في المسابقة بنسختها الخامسة والثلاثين.

وشارك ديالو خلال 81 دقيقة من عمر المباراة، إذ غادر أرضية الميدان وحل عمر دياكيتي بدلًا منه قبل نهاية المواجهة بـ9 دقائق.

وأطلق ديالو 3 تسديدات على المرمى، ارتطمت الأولى بالدفاع، وضلت الثانية الطريق، وسكنت الثالثة شباك موزمبيق في الدقيقة 49.

وأرسل ديالو 41 تمريرة صحيحة من إجمالي 45 بنسبة نجاح وصلت إلى 91%، ولمس اللاعب الكرة 66 مرة وراوغ مراوغة ناجحة من إجمالي 3 وخسر الاستحواذ 12 مرة.

وفاز ديالو بعدد 4 التحامات من إجمالي 9 واسترد الكرة خلال مناسبتين، كل هذا كان كافيًا ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

منتخب كوت ديفوار منتخب الجابون أماد ديالو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg