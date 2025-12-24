خطف أماد ديالو، لاعب كوت ديفوار، الأنظار تجاهه خلال مباراة الأفيال أمام موزمبيق، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بملعب مراكش.

وتفوق منتخب كوت ديفوار على نظيره موزمبيق بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة من منافسات كأس أمم أفريقيا، رفقة الكاميرون والجابون وموزمبيق.

ماذا قدم أماد ديالو أمام موزمبيق؟

نجح أماد ديالو منح كوت ديفوار الأفضلية أمام موزمبيق، بتسجيله هدف المباراة الوحيد، ليكافئ مدربه بنقاط المواجهة في رحلة الأفيال للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ديالو هدف كوت ديفوار الافتتاحي في كأس أمم أفريقيا 2025 بحلول الدقيقة 49، من زمن المباراة بعدما استقبل كرة داخل منطقة جزاء موزمبيق، ليصوبها على يمين الحارس الذي وجد صعوبة في إبعادها عن مرماه.

ولم يسبق لديالو المشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، إذ لم يكن جزءًا من قائمة كوت ديفوار المتوجة باللقب في 2023، مسجلًا المشاركة الأولى له مع الأفيال في المسابقة بنسختها الخامسة والثلاثين.

وشارك ديالو خلال 81 دقيقة من عمر المباراة، إذ غادر أرضية الميدان وحل عمر دياكيتي بدلًا منه قبل نهاية المواجهة بـ9 دقائق.

وأطلق ديالو 3 تسديدات على المرمى، ارتطمت الأولى بالدفاع، وضلت الثانية الطريق، وسكنت الثالثة شباك موزمبيق في الدقيقة 49.

وأرسل ديالو 41 تمريرة صحيحة من إجمالي 45 بنسبة نجاح وصلت إلى 91%، ولمس اللاعب الكرة 66 مرة وراوغ مراوغة ناجحة من إجمالي 3 وخسر الاستحواذ 12 مرة.

وفاز ديالو بعدد 4 التحامات من إجمالي 9 واسترد الكرة خلال مناسبتين، كل هذا كان كافيًا ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.