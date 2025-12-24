المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زاها: واجهنا مباراة صعبة أمام موزمبيق.. ونسعى للتأقلم مع اللاعبين الجدد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:51 م 24/12/2025
زاها - منتخب كوت ديفوار

ويلفريد زاها - منتخب كوت ديفوار

أكد ويلفريد زاها نجم كوت ديفوار أن منتخب بلاده واجه مباراة صعبة ضد نظيره موزمبيق، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب كوت ديفوار على موزمبيق بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب حتى 18 ينايرالمقبل.

وقال زاها في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء: "لقد كانت مباراة صعبة، وأعتقد أننا لعبنا بشكل قوي وإيجابي".

وأضاف: "يجب علينا التركيز في المباريات المقبلة، وأتوقع أنه بإمكاننا التقدم أكثر في الأدوار المقبلة".

ويدخل منتخب كوت ديفوار البطولة بوصفه حامل اللقب، حيث كان قد حقق لقب النسخة الماضية التي لُعبت على أرضه.

وأكمل زاها حديثه: "هناك لاعبون يلعبون لأول مرة معا، لذلك نسعى للتأقلم أكثر في المباريات المقبلة".

وتابع: "ما يهم هو أننا حققنا الفوز وهو ما حدث في المباراة".

وكان زاها عاد للمشاركة مع كوت ديفوار بعدما غاب عن مشوار منتخب بلاده بتصفيات كأس العالم الأخيرة.

وتنتظر المنتخب الإيفواري مواجهة قوية في الجولة الثانية عندما يلاقي نظيره الكاميروني يوم الأحد المقبل.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

كوت ديفوار ساحل العاج موزمبيق أمم أفريقيا 2025 ترتيب مجموعات أمم أفريقيا

