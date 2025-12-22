انتهت مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة بالأخص للمنتخبات العربية، إذ انتصر منتخب المغرب بنتيجة 2-0 على جزر القمر في افتتاح المسابقة، وفازت مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة.

وانتصر المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 على منتخب أوغندا، والمنتخب الجزائري أيضا فاز على السودان بنتيجة 3-0.

الصدارة حائرة بين 10 منتخبات

وبعد نهاية الجولة الأولى فقط، تبين أن جميع المنتخبات تضع أمام أعينها صدارة المجموعة لحسم التأهل المبكر إلى دور الـ 16.

كما أن الصدارة بعامل النقاط فقط، حائرة بين 10 منتخبات في الـ6 مجموعات، فلم ينفرد بالصدارة إلا منتخب المغرب في المجموعة الأولى وذلك بعدما انتصر على جزر القمر وتعادل منتخب زامبيا مع مالي بنتيجة 1-1 في نفس المجموعة.

المجموعة الثانية، يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب جنوب أفريقيا، ونفس الأمر تكرر في مجموعة تونس ونيجيريا في المجموعة الثالثة.

المنتخب السنغالي أيضا بدأ بطولة أمم أفريقيا بالفوز بنتيجة 3-0 ضد منتخب بوتسوانا ليتصدر المجموعة الرابعة، لكن تساوى معه في عدد النقاط منتخب الكونغو الديمقراطية الذي فاز على بنين بنتيجة 1-0.

المجموعة الخامسة، تقاسم منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو الصدارة بعد الفوز على السودان وغينيا الاستوائية على الترتيب.

وأخيرا منتخب كوت ديفوار الذي فاز في المجموعة السادسة على موزمبيق بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الكاميرون مع الجابون.

