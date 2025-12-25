المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصدارة عربية.. ترتيب هدافي أمم أفريقيا بعد الجولة الأولى

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:12 ص 25/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح وعمر مرموش

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي اختتمت مساء الأربعاء، حضورًا عربيًا لافتًا في تسجيل الأهداف.

تألق النجوم العرب في افتتاح البطولة

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفين في فوز منتخب بلاده على السودان بنتيجة 3-0، ليعتلي قائمة هدافي البطولة مؤقتًا.

كما تألق نجما منتخب مصر، محمد صلاح وعمر مرموش، بتسجيل هدفين في الفوز الصعب على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة، فيما قاد إلياس عاشوري منتخب تونس للفوز على أوغندا بنتيجة 3-1 بتسجيله هدفين.

مجموع الأهداف والنجوم البارزين بعد الجولة الأولى

أنهت الجولة الأولى للمسابقة 12 مباراة، شهدت تسجيل 29 هدفًا، تميز منها اللاعبون العرب بشكل واضح.

سجل هدفين كل من رياض محرز (الجزائر)، نيكولاس جاكسون (السنغال)، وإلياس عاشوري (تونس).

أما الأهداف الفردية فكانت من نصيب محمد صلاح وعمر مرموش (مصر)، إلياس السخيري (تونس)، أيوب الكعبي وإبراهيم دياز (المغرب)، وإبراهيم مازا (الجزائر).

للاطلاع على كامل ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، اضغط هنا.

منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية عمر مرموش رياض محرز ترتيب هدافي أمم أفريقيا

