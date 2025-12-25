نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إعلان قائمة نادي الزمالك لمواجهة سموحة في كأس الرابطة المصرية، إلى جانب كشف آخر المستجدات المتعلقة بإصابات الأهلي، فضلًا عن استمرار الإثارة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

كشف مصدر خاص في النادي الأهلي آخر التطورات بشأن حالة المصابين، قبل لقاء المصرية للاتصالات في كأس مصر.

أعلن نادي الزمالك، القائمة التي يخوض بها مباراته المقبلة في كأس الرابطة المصرية، أمام سموحة.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا قبل لقاء مصر

واصل المدير الفني هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، الحديث عن المباراة المرتقبة أمام مصر، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

فوز +90 لبوركينا فاسو

فاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية، رغم أنه ظل متأخرًا بهدف حتى الدقيقة 90.

استفسر يلا كورة من بيسمارك، وكيل أعمال اللاعب دوجلاس أوسو، بشأن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه في يناير المقبل.

انتصار عريض لمنتخب الجزائر

لم يكن المنتخب الجزائري رحيمًا بشقيقه السوداني، لينتصر بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

فوز افتتاحي لمنتخب كوت ديفوار

افتتح المنتخب الإيفواري مبارياته في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالفوز على موزمبيق.

تفوق المنتخب الكاميروني في مباراته الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025 على حساب الجابون.

انضم اللاعب المغربي عبد الحميد معالي لنادٍ جديد، رسميًا، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

