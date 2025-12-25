المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. مستجدات إصابة خماسي الأهلي.. قائمة الزمالك.. والإثارة تتواصل في أمم أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:06 ص 25/12/2025
الزمالك

الزمالك

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إعلان قائمة نادي الزمالك لمواجهة سموحة في كأس الرابطة المصرية، إلى جانب كشف آخر المستجدات المتعلقة بإصابات الأهلي، فضلًا عن استمرار الإثارة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

مستجدات إصابة خماسي الأهلي

كشف مصدر خاص في النادي الأهلي آخر التطورات بشأن حالة المصابين، قبل لقاء المصرية للاتصالات في كأس مصر.

موقف مصابي الأهلي من موقعة كأس مصر

قائمة الزمالك

أعلن نادي الزمالك، القائمة التي يخوض بها مباراته المقبلة في كأس الرابطة المصرية، أمام سموحة.

قائمة الزمالك ضد سموحة

13 لاعبًا يغيب عن الزمالك أمام سموحة

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا قبل لقاء مصر

واصل المدير الفني هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، الحديث عن المباراة المرتقبة أمام مصر، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

ماذا قال هوجو بروس عن لقاء منتخب مصر؟

فوز +90 لبوركينا فاسو

فاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية، رغم أنه ظل متأخرًا بهدف حتى الدقيقة 90.

فوز مثير لبوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية

ماذا قدم بلاتي توريه في فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية؟

هدف أهلاوي جديد

استفسر يلا كورة من بيسمارك، وكيل أعمال اللاعب دوجلاس أوسو، بشأن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه في يناير المقبل.

هل قدم الأهلي عرضا لضم لاعب رادنيك الصربي؟

انتصار عريض لمنتخب الجزائر

لم يكن المنتخب الجزائري رحيمًا بشقيقه السوداني، لينتصر بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

الجزائر تقسو على السودان

مئوية جزائرية أولى في أمم أفريقيا

ماذا قدم لوكا زيدان في الظهور الأول بأمم أفريقيا؟

فوز افتتاحي لمنتخب كوت ديفوار

افتتح المنتخب الإيفواري مبارياته في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالفوز على موزمبيق.

كوت ديفوار تهزم موزمبيق

الكاميرون تتفوق

تفوق المنتخب الكاميروني في مباراته الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025 على حساب الجابون.

الكاميرون تكتفي بهدف في الجابون

حصاد الجولة الأولى في أمم أفريقيا

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا

ماذا قدمت المنتخبات العربية في افتتاحية أمم أفريقيا؟

صدارة عربية لترتيب الهدافين في أمم أفريقيا

معالي يوقع لناد جديد

انضم اللاعب المغربي عبد الحميد معالي لنادٍ جديد، رسميًا، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

رسميا.. معالي ينضم لناد جديد بعد فسخ عقده مع الزمالك

الزمالك الأهلي كأس أمم أفريقيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

