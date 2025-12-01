رصد اتحاد الكرة، مكافآت مالية كبيرة للاعبي منتخب مصر؛ من أجل تحفيزهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا، غدًا الجمعة في اجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلم يلا كورة، أن مسؤولي اتحاد الكرة اتفقوا على رصد مكافآت كبيرة للاعبي منتخب مصر، حال التأهل لكل دور وحصد اللقب.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز مباراة جنوب أفريقيا بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي، كما يرغب المنتخب الوطني للانتصار من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.

وافتتح منتخب مصر، مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بفوز بشق الأنفس أمام زيمبابوي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 2-1.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن إصابة الثنائي محمد حمدي، ومصطفى محمد خلال مباراة زيمبابوي.

وأكد محمد أبو العلا، أن يتم تجهيز الثنائي في الوقت الحالي، من أجل اللحاق بمباراة جنوب أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

