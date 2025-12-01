المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

مصدر ليلا كورة: اتحاد الكرة يرصد مكافآت كبيرة للاعبي منتخب مصر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:57 ص 25/12/2025 تعديل في 10:07 ص
منتخب مصر

مصر

رصد اتحاد الكرة، مكافآت مالية كبيرة للاعبي منتخب مصر؛ من أجل تحفيزهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا، غدًا الجمعة في اجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلم يلا كورة، أن مسؤولي اتحاد الكرة اتفقوا على رصد مكافآت كبيرة للاعبي منتخب مصر، حال التأهل لكل دور وحصد اللقب.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز مباراة جنوب أفريقيا بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي، كما يرغب المنتخب الوطني للانتصار من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.

وافتتح منتخب مصر، مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بفوز بشق الأنفس أمام زيمبابوي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 2-1.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن إصابة الثنائي محمد حمدي، ومصطفى محمد خلال مباراة زيمبابوي.

وأكد محمد أبو العلا، أن يتم تجهيز الثنائي في الوقت الحالي، من أجل اللحاق بمباراة جنوب أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
مصر منتخب مصر اتحاد الكرة كأس الأمم الأفريقية زيمبابوي جنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg