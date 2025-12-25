المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشوكويزي نجم نيجيريا: كأس الأمم يجب أن تحظى بنفس احترام المونديال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:26 ص 25/12/2025
تشوكويزي

تشوكويزي

يرى صامويل تشوكويزي، نجم منتخب نيجيريا، أن كأس الأمم الأفريقية يجب أن تحظى بنفس القدر من الاحترام الذي تحظى به كأس العالم وبطولة أوروبا وذلك بعدما أثير الجدل حول موعد البطولة المقامة في المغرب.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الصيف، قبل أن تعاد جدولتها لتنطلق في 21 ديسمبر وتستمر حتى 18 يناير 2026، وهو ما يحرم أندية غرب أوروبا من لاعبيها المشاركين في البطولة.

وبسبب ذلك، قرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أن ينضم اللاعبون إلى منتخباتهم قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق البطولة، وهو قرار ترتب عليه إلغاء بعض المباريات الودية للمنتخبات الأفريقية أو تغيير موعدها.

وقال تشوكويزي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "رويترز": "الجميع يريد اللعب في كأس الأمم، هي واحدة من أفضل البطولات في العالم".

وأضاف: "لكن يجب أن تحظى كأس الأمم الأفريقية بنفس الاحترام الذي تحظى به بطولة أوروبا وكأس العالم، عليكم احترام بطولة أفريقيا أيضا".

وأوضح: "إذا تلقيت الاستدعاء الدولي فعلى المدرب أن يتفهم أنه ليس بيدك ما تقوم به، لكنك تريد تمثيل بلدك".

ويعتقد لاعب فولهام الإنجليزي أن توقيت إقامة البطولة ليس مناسبا، لكنه ليس ذريعة لمنع اللاعبين من تمثيل بلادهم.

واستدرك: "ندرك أنهم وضعوا (جدول البطولة) في الوقت الخاطئ، لكن عليك اللعب إذا حصلت على الاستدعاء، لا تمتلك الخيار ولا يمكن لناديك أن يمنعك أو أن يهاجم شخصا ما كأس الأمم".

وأتم: "يمكنك فقط أن تقول إن التوقيت كان خاطئا، لكن من غير المقبول بالنسبة لي قول إن البطولة ليست كبيرة".

وشارك تشوكويزي في فوز نيجيريا 2-1 في مستهل مبارياتها في المجموعة الثالثة، قبل مواجهة تونس في مباراة حاسمة للصدارة يوم السبت.

