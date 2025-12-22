انتهت مساء أمس الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة بالأخص للمنتخبات العربية، إذ انتصر منتخب المغرب بنتيجة 2-0 على جزر القمر في افتتاح المسابقة، وفازت مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة.

وانتصر المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 على منتخب أوغندا، والمنتخب الجزائري أيضا فاز على السودان بنتيجة 3-0.

جائزة رجل المباراة بالجولة الأولى

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، توزيع 12 جائزة لرجل مباريات الجولة من البطولة الأفريقية.

ومن ضمن 12 لاعب حصل على جائزة رجل المباراة، تواجد رباعي عربي، وكان من ضمنهم النجم المصري عمر مرموش لاعب "الفراعنة"، بعد أداء رائع في مباراة زيمبابوي وتسجيله لهدف التعادل في اللقاء.

للاطلاع على اللاعبين الحاصلين على جائزة رجل المباراة في الجولة الأولى من أمم أفريقيا تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

