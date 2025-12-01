أفادت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، يدرس إجراء تغييرين على تشكيل "البافانا بافانا" أمام منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1).

بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

هوجو بروس يدرس إجراء تغييرين أمام منتخب مصر

هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا يدرس إجراء تغييرين على تشكيل فريقه الذي خاض مباراة أنجولا في الجولة الأولى من البطولة، أمام منتخب مصر، وفقاً لصحيفة "thesouthafrican" الجنوب أفريقية.

وقالت الصحيفة الجنوب أفريقية، إن بروس يدرس إخراج الجناح الشاب موهاو نكوتا والذي خاض أول مباراة له في كأس الأمم الأفريقية أمام أنجولا، وفشل في ترك بصمة على الجناح، وسيدخل تشيبانج موريمي بدلاً منه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التغيير الثاني سشمل إخراج سفيفيلو سيتول لاعب خط الوسط والذي لم يقدم مردود جيد مع تيبوهو موكوينا في مباراة أنجولا، وسيشرك ثالينتي مباثا بدلاً منه.

وسيكون تشكيل جنوب أفريقيا في هذه الحالة بالشكل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، سيابونجا نجازانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، تالينتي مباثا، سيفو مبولي.

خط الهجوم: تشيبانج موريمي، أوسوين أبوليس، لايلي فوستر.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025