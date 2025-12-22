انتهت مساء أمس الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة بالأخص للمنتخبات العربية، إذ انتصر منتخب المغرب بنتيجة 2-0 على جزر القمر في افتتاح المسابقة، وفازت مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة.

وانتصر المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 على منتخب أوغندا، والمنتخب الجزائري أيضا فاز على السودان بنتيجة 3-0.

الحضور الجماهيري بمباريات الجولة الأولى من أمم أفريقيا

شهدت مباريات الجولة الأولى من أمم أفريقيا 2025، حضوراً جماهيرياً متفاوتاً خلال الـ12 مباراة التي لُعبت، وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة بين المغرب وجزر القمر هي الأعلى من حيث الحضور الجماهيري.

وكانت مباراة منتخب مصر وزيمبابوي هي ثالث أكثر مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025.

للاطلاع على عدد الحضور الجماهيري في مباريات الجولة الأولى من أمم أفريقيا تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

