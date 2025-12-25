أعرب براهيم دياز لاعب منتخب المغرب، عن سعادته بعد المشاركة مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان براهيم دياز شارك في فوز منتخب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز المغرب بنتيجة (2-0)، وسجل أيضاً الهدف الأول لمنتخب بلاده.

تصريحات براهيم دياز

وقال براهيم دياز في تصريحات لموقع "كاف": "أشعر وكأنني في بيتي، أشعر بسعادة غامرة وأعلم أن الناس يحبونني".

وأضاف: "أريد أن أبذل قصارى جهدي لتمثيل المغرب، فلولاهم لما كنت هنا ولما كنت ألعب كرة القدم".

وأتم لاعب المغرب: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل بلدي".

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخب مالي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025