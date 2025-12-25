المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
براهيم دياز: سأبذل كل ما في وسعي من أجل المغرب.. وأشعر وكأنني في بيتي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:37 م 25/12/2025
براهيم دياز نجم منتخب المغرب

براهيم دياز

أعرب براهيم دياز لاعب منتخب المغرب، عن سعادته بعد المشاركة مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان براهيم دياز شارك في فوز منتخب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز المغرب بنتيجة (2-0)، وسجل أيضاً الهدف الأول لمنتخب بلاده.

تصريحات براهيم دياز

وقال براهيم دياز في تصريحات لموقع "كاف": "أشعر وكأنني في بيتي، أشعر بسعادة غامرة وأعلم أن الناس يحبونني".

وأضاف: "أريد أن أبذل قصارى جهدي لتمثيل المغرب، فلولاهم لما كنت هنا ولما كنت ألعب كرة القدم".

وأتم لاعب المغرب: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل بلدي".

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخب مالي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة المغرب القادمة
المغرب براهيم دياز كأس أمم أفريقيا 2025

