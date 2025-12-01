المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تريزيجيه: نريد التأهل مبكراً أمام جنوب أفريقيا.. ولا نفكر في خسارة 2019

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:04 م 25/12/2025
تريزيجيه منتخب مصر

تريزيجيه

أكد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر، أن المنتخب الوطني يرغب في التأهل مبكراً إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا خلال مواجهة جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن اللاعبين لا يفكرون في الخسارة من "البافانا بافانا" في نسخة 2019.

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1)، بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

تصريحات تريزيجيه

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا: "مباراة جنوب أفريقيا ستكون مهمة بالنسبة لنا ونريد تحقيق الفوز والتأهل مبكراً، وجنوب أفريقيا تمتلك لاعبين رائعين ونريد إسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "تحدثنا كلاعبين عن المسؤوليات التي تقع علينا تجاه الشعب المصري، وكان هناك إيجابيات كثيرة في مباراة زيمبابوي وشاهدنا المباراة خلال المحاضرة الفنية مع حسام حسن، والفوز جاء بعد جهد وتعب كبير ولكن كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين، نخوض البطولة مباراة تلو الآخرى".

وتابع: "الخسارة من جنوب أفريقيا في 2019 كان يوم صعب وكان هذا الهدف الوحيد الذي دخل في مرمانا في البطولة، ومباراة الغد لا نفكر في أي شيء حدث من قبل، وان شاء الله نقدر نفوز في اللقاء ونسعد الشعب المصري".

وأتم تريزيجيه تصريحاته: "إهدار الفرص أمام زيمبابوي شيء إيجابي لأنه يوضح أننا نتعب ونصل إلى المرمى، ونريد استغلال الفرص بشكل أكبر، وتحدثنا سوياً أنه يجب التركيز على ترجمة هذه الفرص في المباريات المقبلة".

