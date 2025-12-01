أكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه يعلم مفاتيح لعب منتخب مصر جيداً، مشيراً إلى أن فوزه على "الفراعنة" عندما كان مدرباً للكاميرون في 2017، تُعد ذكرى طيبة.

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1)، بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا

وقال بروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب مصر: "منتخب مصر قوي جداً ولديه لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش".

وأضاف: "نعلم أن منتخب مصر يمتلك خبرة كبيرة وسجل قياسي من سبع ألقاب في البطولة".

وتابع: "أعرف مفاتيح لعب منتخب مصر جيداً قبل مواجهة الغد، ونتطلع لتحقيق الفوز".

وأتم مدرب جنوب أفريقيا: "من الجيد أن تواجه فريقا فزت عليه من قبل، هي ذكرى طيبة لي لا أكثر، لكن مرت سنوات وقد تغير المنتخب المصري جذريا عما كان عليه وقتها".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025