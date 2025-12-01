تحدث كاجيشو ديكجاكوي، لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأسبق، عن مواجهة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال كاجيشو في تصريحات عبر يلا كورة: "ستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين بكل تأكيد، خاصة مع فوزيهما في المباراة الأولى، ويسعى كل منهما لتصدر المجموعة وضمان التأهل بشكل مبكر".

وأضاف: "يتمتع منتخب جنوب أفريقيا بفرصة جيدة للفوز، فهو لم يخسر أي مباراة منذ فترة، ويرغب في مواصلة سلسلة انتصاراته، ولم يخسر أمام مصر منذ مدة، وهو فريق قوي ومتماسك، وقد تحسن في جميع جوانب اللعبة".

وأتم: "يلعب صلاح ومرموش في فرق كبيرة، ويتمتعان بخبرة واسعة، وسيشكلان تهديدًا كبيرًا لم يشارك صلاحب مع ليفربول بشكل كبير، وأعتقد أنه سيحاول إقناع المدرب بأنه لا يزال إضافة قيّمة للفريق، وأعتقد أنه متعطش للمشاركة، وسيسعى جاهدًا لإثبات نفسه، وهو بالتأكيد لاعب يجب مراقبته طوال المباراة لأنه لا يزال مهاجمًا بارعًا وقادرًا على حسم المباريات لصالح فريقه".

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز مباراة جنوب أفريقيا بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي، كما يرغب المنتخب الوطني للانتصار من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.وافتتح منتخب مصر، مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بفوز بشق الأنفس أمام زيمبابوي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 2-1.ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025