تقارير: برشلونة يراقب مهاجم الكاميرون في كأس أمم أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:52 م 25/12/2025
إيتا إيونج

إيتا إيونج

كشفت تقارير إعلامية عن خطوة جديدة من برشلونة تجاه الكاميروني إيتا إيونج، مهاجم ليفانتي، الذي ظهر ضمن اهتمامات البارسا مؤخرا.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن برشلونة يضع إيونج على قائمة رغباته لدعم الهجوم في الميركاتو الصيفي المقبل، مع اقتراب رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن برشلونة يتابع عن كثب تطورات إيونج مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ويستغل البلوجرانا البطولة لتقييم إيونج في أول مشاركة دولية كبرى له، وقد أثبت المهاجم جدارته بالفعل، بعدما سجل هدفا قاد به منتخب الكاميرون للفوز 1-0 على الجابون، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

برشلونة يتابع إيونج منذ أشهر، بعد تألقه مع ليفانتي، وبحث النادي بالفعل إمكانية التعاقد معه، إلا أن قيود سقف الرواتب حالت دون إتمام الصفقة.

إيونج صاحب الـ22 عاما انضم إلى ليفانتي في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من فياريال مقابل 3 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 30 مليون يورو.

وشارك المهاجم الكاميروني في 16 مباراة مع ليفانتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

برشلونة منتخب الكاميرون إيتا إيونج

