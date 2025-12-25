كشفت تقارير إعلامية عن خطوة جديدة من برشلونة تجاه الكاميروني إيتا إيونج، مهاجم ليفانتي، الذي ظهر ضمن اهتمامات البارسا مؤخرا.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن برشلونة يضع إيونج على قائمة رغباته لدعم الهجوم في الميركاتو الصيفي المقبل، مع اقتراب رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن برشلونة يتابع عن كثب تطورات إيونج مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ويستغل البلوجرانا البطولة لتقييم إيونج في أول مشاركة دولية كبرى له، وقد أثبت المهاجم جدارته بالفعل، بعدما سجل هدفا قاد به منتخب الكاميرون للفوز 1-0 على الجابون، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

برشلونة يتابع إيونج منذ أشهر، بعد تألقه مع ليفانتي، وبحث النادي بالفعل إمكانية التعاقد معه، إلا أن قيود سقف الرواتب حالت دون إتمام الصفقة.

إيونج صاحب الـ22 عاما انضم إلى ليفانتي في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من فياريال مقابل 3 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 30 مليون يورو.

وشارك المهاجم الكاميروني في 16 مباراة مع ليفانتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا