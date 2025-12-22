انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت الجولة الأولى إثارة كبيرة بين الفرق في جميع المجموعات الستة.

خلال مباريات الجولة الافتتاحية، سُجل 29 هدفًا في 12 مباراة، مما يؤكد على النزعة الهجومية الواضحة، بينما أبرزت ست مباريات بشباك نظيفة، حققها المغرب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، والجزائر، وساحل العاج، والكاميرون.

وبرز الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي كاف، أبرز ما جاء في الجولة الأولى.

المجموعة الأولى: أصحاب الأرض يستقرون، ثم تأتي الإثارة

دخل المغرب المباراة الافتتاحية مثقلًا بالتوقعات، وخرج بفوز مسيطر، أمام منتخب جزر القمر العنيد، حيث أظهر أسود الأطلس صبرًا ونضجًا، متجاوزين المقاومة المبكرة قبل أن يحسموا النتيجة لصالحهم.

مع ذلك، خرج منتخب جزر القمر منتصرًا، بفضل تنظيمهم الجيد وشجاعتهم في الأداء، نافسوا لفترات طويلة، وجسدوا سمة بارزة في الجولة الأولى: قد تخسر الفرق، لكن الروح القتالية لا تقبل المساومة في هذه البطولة.

شهدت المباراة الأخرى في المجموعة إثارةً في الدقائق الأخيرة، حيث سجلت زامبيا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لتحرم مالي من تحقيق الانتصار، وقد ضمنت سيطرة مالي وصمود زامبيا انطلاق المجموعة الأولى بتوترٍ بدلاً من وضوح النتائج.

المجموعة الثانية: فوارق دقيقة وبدايات قوية

في المجموعة الثانية، حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا نادرًا في الجولة الافتتاحية، متفوقًا على منافسه بفضل هدف حاسم في الدقائق الأخيرة من لايل فوستر، وقد أثمرت هذه النتيجة عن الصبر والانضباط، حيث أظهر الحارس رونين ويليامز ثباتًا واتزانًا في الدفاع.

أما بالنسبة لأنجولا، فقد جاءت الهزيمة رغم أدائها التنافسي الذي أظهر أنها لن تُستهان بها بسهولة مع تقدم مباريات المجموعة.

حسمت مصر المباراة في اللحظات الأخيرة بعد أن كانت متقدمة على زيمبابوي طوال معظم فتراتها، ونجح عمر مرموش ومحمد صلاح في تسجيل هدفي الفوز التاريخي لأصحاب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز.

المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس تُبهران الجميع

حققت نيجيريا بداية موفقة، حيث اعتمد منتخب النسور الخضراء على الهدوء والتركيز بدلاً من الأداء الاستعراضي، حيث سجل أديمولا لوكمان الهدف الحاسم ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويعزز عادة نيجيريا في إدارة ضغط بداية البطولة.

وكانت تونس مقنعة بنفس القدر، سجل إلياس عاشوري هدفين في أداء جمع بين الكفاءة والانسيابية الهجومية، ليضع نسور قرطاج على الفور بين الفرق المتصدرة في بداية البطولة.

المجموعة الرابعة: السيطرة والهدوء

افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية، حملته بفوز ضيق ولكنه منضبط، وحافظ على نظافة شباكه وأظهر نضجًا تكتيكيًا في مباراة متقاربة.

بينما قدّمت السنغال أداءً قويًا منذ البداية بفوز ساحق، حيث جمعت بين السيطرة واللمسة النهائية الحاسمة. سجّل نيكولاس جاكسون هدفين، بينما أحرز ندياي الهدف الآخر للسنغال.

المجموعة الخامسة: سيطرة ودراما في اللحظات الأخيرة

قدّمت الجزائر أحد أبرز عروضها في الدور الأول، حيث أطاحت بالسودان بثقة. قاد الكابتن رياض محرز فريقه من المقدمة، مسجلاً هدفين ومتحكماً بإيقاع المباراة بذكاء وهدوء.

وشهدت المجموعة أيضًا واحدة من أكثر النهايات إثارة، حيث قلبت بوركينا فاسو تأخرها في اللحظات الأخيرة إلى فوز، مؤكدةً مدى سرعة تقلب مجريات المباراة في هذه البطولة.

المجموعة السادسة: أبطال وواقعية

بدأ حامل اللقب، ساحل العاج، حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب ولكنه احترافي. سجل عماد ديالو هدف الفوز وحصل على لقب رجل المباراة، حيث أثبتت تحركاته السريعة وهدوؤه أهميتهما الحاسمة.

بدأ منتخب الكاميرون المباراة بدايةً إيجابية، وحقق فوزاً صعباً بفضل الجهد الجماعي. وقدّم برايان مبويمو التمريرة الحاسمة وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مما يعكس أداءً قائمًا على الانضباط بقدر ما هو قائم على الجودة الهجومية.

