منافس مصر.. مدرب أنجولا: يجب القضاء على الأخطاء.. وأود الإشادة بالروح القتالية للاعبين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:59 م 25/12/2025
باتريس بوميل

أكد باتريس بوميل مدرب أنجولا، أنه يجب على فريقه القضاء على الأخطاء التي ظهرت في مباراة جنوب أفريقيا، مشيداً بالروح القتالة للاعبي فريقه.

ويستعد منتخب أنجولا لمواجهة زيمبابوي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الثانية برفقة منتخبات مصر، جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وكان منتخب أنجولا تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة (2-1).

تصريحات مدرب أنجولا

وقال بوميل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيمبابوي: "يجب علينا معالجة بعض أوجه القصور لا سيما في الجانب الدفاعي".

وأضاف: "مجرد وجود عدد كبير من اللاعبين في منطقة الجزاء لا يعني أننا سنحمي المرمى بشكل أفضل، يجب على كل لاعب أن يكون مسؤولاً عن منطقته الدفاعية".

وواصل: "الهدفان اللذان استقبلهم الفريق نتجا عن أخطاء في التركيز والتواصل، ويجب القضاء عليها تمامًا".

وأكمل: "أود الإشادة بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبين بعد بداية صعبة للمباراة، الفريق قدم أداءً جيدًا في بعض فترات المباراة أمام خصم يتمتع بثقة عالية".

وأتم بوميل تصريحاته: "لم نخض سوى تسع حصص تدريبية منتظمة منذ توليت المسؤولية، هذا ليس بالكثير لترسيخ هوية لعب مميزة ولكنه ليس عذرًا، نحن نعمل وفق مبادئ بسيطة وهي التماسك والوحدة والتقدم بالكرة".

