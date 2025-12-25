أكد لايلي فوستر مهاجم منتخب جنوب أفريقيا على جاهزية فريقه لمواجهة مصر المرتقبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ضد جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على أنجولا.

وقال فوستر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نشعر بالحماس والثقة قبل مواجهة مصر، والمعنويات في المعسكر جيدة".

وأضاف: "كانت المباراة الأولى (ضد أنجولا) مهمة للغاية بالنسبة لنا لحصد النقاط الثلاث، وهذا يساعدنا كثيرا ونحن نستعد لبقية المباريات".

وأكمل: معنويات منتخبنا عالية، والروح المعنوية مرتفعة، ونحن واثقون ومستعدون لمباراة مصر".

