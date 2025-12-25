المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لايلي فوستر: نشعر بالثقة والحماس قبل مواجهة مصر.. والفوز على أنجولا ساعدنا كثيرًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:24 م 25/12/2025
مؤتمر منتخب جنوب أفريقيا

أكد لايلي فوستر مهاجم منتخب جنوب أفريقيا على جاهزية فريقه لمواجهة مصر المرتقبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ضد جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على أنجولا.

وقال فوستر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نشعر بالحماس والثقة قبل مواجهة مصر، والمعنويات في المعسكر جيدة".

وأضاف: "كانت المباراة الأولى (ضد أنجولا) مهمة للغاية بالنسبة لنا لحصد النقاط الثلاث، وهذا يساعدنا كثيرا ونحن نستعد لبقية المباريات".

وأكمل: معنويات منتخبنا عالية، والروح المعنوية مرتفعة، ونحن واثقون ومستعدون لمباراة مصر".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

كأس أمم أفريقيا مباريات اليوم امم افريقيا موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا ماتش مصر وجنوب افريقيا مصر ضد جنوب أفريقيا

