لاعب مالي: هدفنا تحقيق الفوز أمام المغرب

أكد إيف بيسوما لاعب منتخب مالي، أن هدفهم الفوز أمام المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مالي أمام المغرب، في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال بيسوما خلال المؤتمر الصحفي: "نحن مستعدون لمباراة الغد، ونأمل أن نحقق الفوز، نحن منافسون ونريد الفوز، نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، مباراة الغد أمام المغرب هي كل تركيزنا في الوقت الحالي".

وأضاف لاعب توتنهام الإنجليزي: "سنواجه المنتخب المغربي، ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يضم لاعبين ممتازين ويقدم كرة قدم جيدة".

وأتم بيسوما تصريحاته قائلاً: "في النهاية تبقى المباراة 90 دقيقة فقط، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الفوز من نصيبنا، لأن هذا هو هدفنا وما نطمح إليه".

وكان منتخب مالي قد تعادل في المباراة الماضية أمام زامبيا 1-1 في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مالي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المغرب، وزامبيا، وجزر القمر.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025