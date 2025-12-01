المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعب مالي: هدفنا تحقيق الفوز أمام المغرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:44 م 25/12/2025
بيسوما

بيسوما

أكد إيف بيسوما لاعب منتخب مالي، أن هدفهم الفوز أمام المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مالي أمام المغرب، في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. 

وقال بيسوما خلال المؤتمر الصحفي: "نحن مستعدون لمباراة الغد، ونأمل أن نحقق الفوز، نحن منافسون ونريد الفوز، نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، مباراة الغد أمام المغرب هي كل تركيزنا في الوقت الحالي".

وأضاف لاعب توتنهام الإنجليزي: "سنواجه المنتخب المغربي، ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يضم لاعبين ممتازين ويقدم كرة قدم جيدة".

وأتم بيسوما تصريحاته قائلاً: "في النهاية تبقى المباراة 90 دقيقة فقط، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الفوز من نصيبنا، لأن هذا هو هدفنا وما نطمح إليه".

وكان منتخب مالي قد تعادل في المباراة الماضية أمام زامبيا 1-1 في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مالي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المغرب، وزامبيا، وجزر القمر.

كأس الأمم الأفريقية المغرب مالي بيسوما

