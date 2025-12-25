أسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، في جولة حملت مؤشرات قوية على نسخة استثنائية من حيث المستوى والتنافس.

وشهدت الجولة انطلاقة إيجابية للمنتخبات العربية، إذ حقق منتخب المغرب فوزًا مهمًا على جزر القمر بنتيجة 2-0 في مباراة الافتتاح، بينما انتزع منتخب مصر فوزًا صعبًا على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة.

كما تفوق المنتخب التونسي على أوغندا بنتيجة 3-1، وفرض المنتخب الجزائري سيطرته بفوز واضح على السودان بثلاثية نظيفة.

وينافس منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزامبيا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.

المنتخبات الكبرى تؤكد حضورها.. واستثناء وحيد

اختتمت الجولة الأولى بمواجهة الكاميرون والجابون، والتي حسمها "الأسود غير المروضة" بهدف صعب عبر كارل إيتا إيونج، لتؤكد الكاميرون جاهزيتها مبكرًا.

وعلى عكس بعض النسخ السابقة، لم تشهد الجولة الأولى بدايات مخيبة للمنتخبات الكبرى، باستثناء منتخب مالي الذي ظهر بأداء متذبذب.

أما باقي المرشحين، فقد أدوا المطلوب دون مفاجآت غير سارة.

المغرب تجاوز فخ جزر القمر بفضل اختراق دفاعي منظم أمام منافس اعتمد على التكتل الدفاعي لتفادي خسارة ثقيلة، بينما حقق منتخب السنغال فوزًا مريحًا على بوتسوانا (3-0)، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر مع الجزائر أمام السودان وتونس ضد أوغندا.

وكان منتخب مصر الوحيد بين الكبار الذي واجه صعوبة حقيقية، رغم سيطرته على اللقاء، قبل أن يحسم المواجهة في اللحظات الأخيرة بهدف محمد صلاح.

أما منتخبات ساحل العاج ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد أنجزت مهمتها بهدوء وفاعلية.

النجوم يفرضون أنفسهم في ظروف مثالية

رغم الأمطار التي تشهدها بعض المدن المغربية، فإن جودة الملاعب وأرضياتها الممتازة ساهمت في تقديم مباريات على مستوى فني مرتفع، وسمحت للنجوم بإظهار إمكانياتهم دون عوائق.

في مقدمة هؤلاء، برز إبراهيم دياز، الذي رد على الانتقادات وقدم مباراة كبيرة مع المغرب، مسجلًا هدفًا وحاصدًا ركلة جزاء.

وفي مصر، أنقذ عمر مرموش ومحمد صلاح الفراعنة في اللحظات الحاسمة.

وفي السنغال، واصل إيليمان ندياي تألقه، بينما خطف نيكولاس جاكسون الأضواء بتسجيله ثنائية في شباك بوتسوانا.

أما نيجيريا، فأنقذها أديمولا لوكمان، أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، بتسديدة حاسمة، في حين سجل أماد ديالو هدف الفوز لساحل العاج.

جيل جديد يتألق ومخضرمون يؤكدون الاستمرارية

إلى جانب بروز جيل جديد من النجوم، واصل بعض القادة المخضرمين تأكيد قيمتهم الفنية.

ففي الجزائر، قدم رياض محرز أداءً لافتًا، سجل هدفين أمام السودان، ونال جائزة رجل المباراة، إلى جانب تعزيز رقمه كهداف تاريخي لبلاده في كأس الأمم الأفريقية.

كما يواصل ساديو ماني لعب دور محوري مع السنغال، مؤكدًا أن الخبرة لا تزال عنصرًا حاسمًا في البطولات الكبرى.

هل تكون نسخة 2025 أكثر النسخ تنافسية؟

كل المؤشرات تؤكد أن نسخة 2025 من كأس الأمم الأفريقية مرشحة لأن تكون واحدة من أكثر النسخ تنافسية في تاريخ البطولة، في ظل جاهزية المنتخبات الكبرى، وتألق النجوم، وظروف اللعب المثالية.

ومع انطلاق الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ16، تبدو الجماهير على موعد مع مباريات قوية ومثيرة، حيث تقل فرص المفاجآت السهلة، وترتفع حدة الصراع على اللقب القاري.

